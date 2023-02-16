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Avustralyalı gazeteci, depremzedelerin misafirperverliğini böyle anlattı

Avustralyalı gazeteci, depremzedelerin misafirperverliğini böyle anlattı
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ABC News'in Orta Doğu Şefi Horn, Türk insanının nezaketi ve alçakgönüllülüğünün kendisini çok etkilediğini söyledi.

Uluslararası medya kuruluşlarının temsilcileri, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından son gelişmeleri aktarmak üzere bölgeye geldi.

Çok sayıda gazete ve televizyon, bölgeden yaptıkları bağlantılarla yaşananları dünyaya aktarıyor.

"Türk insanının alçakgönüllülüğü beni etkiledi"
Onlardan birisi olan ABC News'in Avustralya ve Orta Doğu Şefi Allyson Horn, yaşanan acıya rağmen Türk halkının misafirperverliğinden çok etkilendiğini söyledi. 9 gündür bölgede olan Horn, düşüncelerini paylaştı:

Beni gerçekten etkileyen şeylerden biri de Türk insanının nezaketi ve alçakgönüllülüğü. Mesela, biz Antakya'da işimizi yapıyoruz. Bunca yıkım ve keder arasında sahadaki insanlar sürekli durumumuzu soruyordu.

"Bize yiyecek ve su ikram ediyorlardı"
Bu durumun "oldukça inanılmaz" olduğunu vurgulayan Horn, konuşmasının devamında şunları söyledi:

Bu insanlar, başlarına gelmiş geçmiş en kötü şeyleri yaşıyor. Sağlığımızı soruyorlardı, bize yiyecek ve su ikram ediyorlardı. Bu, Türk halkının nezaketi hakkında hakikaten güzel bir fikir veriyor.

Deprem bölgesinde yaşadıklarını anlattı
Gelir gelmez daha hiçbir yere, otele gitmeden hemen Adana'da enkaz alanına sivillerin etkilendiği yere gittiğini anlatan Horn, alanda haber çalışmaları yaptıklarını, güney bölgelerinde durumun daha ağır olduğunu öğrenince Hatay ve İskenderun'a gittiğini kaydetti.

"Diğer afetlerle mukayese edilemeyecek büyüklükte"
Deprem bölgesinde günlerinin araçta geçtiğini aktaran Horn, enkazlardaki arama kurtarma çalışmaları ve yardım faaliyetlerinden yayınlar yaparak gözlemlerini haberleştirdiğini dile getirdi ve ekledi:

Diğer deprem veya afetlerle mukayese edilemeyecek büyüklükte. Afetin büyüklüğü, etkilediği alan açısından tahmin edilemeyecek ve diğerleriyle kıyaslama yapılamayacak boyutta.
Allyson Horn, Hatay'ın Antakya ilçesinin, depremden en fazla etkilenen yerlerden biri olduğunu da dile getirdi.

Etiketler Avustralyalı gazeteci deprem depremzede
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