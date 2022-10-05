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Ayaklı bankamatik gibi dilenci! Üzerinden çıkan paralar say say bitmedi

Ayaklı bankamatik gibi dilenci! Üzerinden çıkan paralar say say bitmedi

Yalova'da, zabıta ekiplerine yakalanan dilencinin üzerinden çıkan paralar şoke etti.

Kent merkezinde, Zabıta Müdürlüğü ekiplerince dilencilere yönelik operasyon düzenlendi. Cevdet Aydın Parkı'nda yakalanan S.G.'nin üzerinden 12 bin lira çıktı. Tutanakla paraya el koyulurken, dilenen S.G.'ye 'Kabahatler Kanunu' gereğince 277 lira ceza uygulandı. Yalova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, kentte ilk kez üzerinden 12 bin lira gibi yüklü miktar çıkan dilenci ile karşılaştıklarını belirtip, herkesin duygu sömürüsüne karşı dikkatli olması gerektiğini söyledi. 

DHA

Etiketler dilenci para
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