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Ayakta tedavi katılım payına 10 kat zam Meclis'ten geçti

Ayakta tedavi katılım payına 10 kat zam Meclis'ten geçti
Güncelleme:

TBMM'de kabul ederek yasalaşan yeni Genel Sağlık Sigortası yasa teklifi ile birlikte ayakta tedavi katılım payı 10 kat arttırıldı.

Genel Sağlık Sigortası'na ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. 

Söz konusu yeni yasaya göre; ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesinde katılım payı 10 kat birden arttırılarak 2 TL'den 20 TL'ye yükseltildi.

Özel sektör işverenlerinin SGK'ya ödeyecekleri malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi indirimi 4 puan olarak uygulanacak.

Aile hekimlerinden alınan bazı raporlar artık ücretli olacak.

Yabancı uyruklu öğrencilerin de Genel Sağlık sigortalı olabilmesinin önü açılırken; Aile Hekimliği Kanunu'nda da değişikliğe gidildi. Çalışma saatleri için 40 saat detayı dikkat çekti.

Etiketler Ayakta tedavi katılım payı katılım payı ayakta tedavi
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