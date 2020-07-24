Ayasofya Camii'nde tarihi gün - Canlı yayın

86 yıl aradan sonra bugün kılınacak cuma namazı ile ibadete açılacak olan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde namaz için saflar tutulmaya başlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Camii'ne geldi. Erdoğan'ı, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş karşıladı.

Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığınca camide düzenlenen dua programında, Kur'an-ı Kerim tilavetlerini dinledi.

Ayasofya'da sela okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazı öncesi Kuran-ı Kerim okudu.

Cuma namazıyla birlikte ibadete açılacak olan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ndeki dua programına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, eski başbakanlardan Tansu Çiller, kabine üyeleri, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve partilerin temsilcileri de katıldı.

ALANA GİRİŞLER DURDURULDU

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ayasofya çevresindeki namaz kılma alanlarının dolduğunu, bu nedenle misafir girişlerinin durdurulduğunu duyurdu. Vali Yerlikaya, caminin sabaha kadar açık olacağını hatırlattı.