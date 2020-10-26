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  3. 26 Ekim 2020 08:02

Ayasofya camisine 1 milyon TL'lik tuvalet!

Vakıflar Genel Müdürlüğü, temmuz ayından camiye dönüştürülen Ayasofya’nın tuvaletlerini yenilemek için yaklaşık 1 milyon TL'lik “yenileme” ihalesi düzenledi. ifade edildi.

Ayasofya camisine 1 milyon TL'lik tuvalet!
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Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, Vakıflar Genel Müdürlüğü 29 Eylül tarihinde “Ayasofya Camii Tuvaletleri Yenileme İşi” adı altın bir ihale düzenledi. Üç şirketin katıldığı ihaleyi “950 bin TL” teklif veren şirket kazandı. Vakıflar Genel Müdürlüğü ile şirket arasında 15 Ekim tarihinde sözleşme imzalanırken “tuvaletlerinin” 2021 yılının Ağustos ayına kadar yenilenmesi istendi.

Ayasofya Camii yetkilileri de dikkati çeken ihaleye ilişkin BirGün’e açıklama yaptı. Ayasofya Camii’ndeki Diyanet İşleri Başkanlığı yetkilileri, “Tuvalet tadilatı ve yenileme işi daha yeni başladı. Bu tadilatla beraber ‘camiye uygun yeni lavabolar’ yapılacak. Camilerde olduğu gibi abdest alma yerlerinin de bulduğu alanlar yapılacak” ifadeleri kullandı.

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