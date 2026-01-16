Ayasofya-i Kebir Camisi'nde kubbe pencere söküldü

UNESCO Dünya Kültür Mirası statüsüne sahip Ayasofya-i Kebir Camisi'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen restorasyon kapsamında kubbe pencere sökümü ve çelik kiriş montajı başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Ayasofya-i Kebir Camisi'nde yürütülen restorasyon çalışmaları kapsamında, Koruma Bölge Kurulu kararlarıyla onaylanan projeler doğrultusunda geçici çelik çatı imalatları sürüyor. Yapım süreci devam eden iç mekan çelik platformu ile kubbe üzerindeki geçici çelik üst örtü, kubbe pencerelerinden geçecek çelik kirişler vasıtasıyla birbirine bağlanacak. Bu bağlantı için Koruma Bölge Kurulu kararı ile kubbelerde bulunan ve özgün olmadığı tespit edilen mermer pencerelerin itinalı söküm işlemlerine başlandı.

Sökümü yapılan pencereler, koruma disiplini çerçevesinde numaralandırılarak sistemli bir şekilde istifleniyor. Eş zamanlı olarak çelik kirişlerin ve baza elemanlarının montaj faaliyetleri de titizlikle sürdürülüyor. Uygulamalarda öncelik, özgün yüzeylerde koruma hassasiyeti gösterilerek çalışmaların tamamlanmasına veriliyor. Kirişler için açılan pencere boşlukları, dış etkenlere karşı uygun koruma kapatma yöntemleri ile muhafaza altına alınıyor. (DHA)

