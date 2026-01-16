  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Ayasofya-i Kebir Camisi'nde kubbe pencere söküldü

Ayasofya-i Kebir Camisi'nde kubbe pencere söküldü

Ayasofya-i Kebir Camisi'nde kubbe pencere söküldü
Güncelleme:

UNESCO Dünya Kültür Mirası statüsüne sahip Ayasofya-i Kebir Camisi'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen restorasyon kapsamında kubbe pencere sökümü ve çelik kiriş montajı başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Ayasofya-i Kebir Camisi'nde yürütülen restorasyon çalışmaları kapsamında, Koruma Bölge Kurulu kararlarıyla onaylanan projeler doğrultusunda geçici çelik çatı imalatları sürüyor. Yapım süreci devam eden iç mekan çelik platformu ile kubbe üzerindeki geçici çelik üst örtü, kubbe pencerelerinden geçecek çelik kirişler vasıtasıyla birbirine bağlanacak. Bu bağlantı için Koruma Bölge Kurulu kararı ile kubbelerde bulunan ve özgün olmadığı tespit edilen mermer pencerelerin itinalı söküm işlemlerine başlandı.

Sökümü yapılan pencereler, koruma disiplini çerçevesinde numaralandırılarak sistemli bir şekilde istifleniyor. Eş zamanlı olarak çelik kirişlerin ve baza elemanlarının montaj faaliyetleri de titizlikle sürdürülüyor. Uygulamalarda öncelik, özgün yüzeylerde koruma hassasiyeti gösterilerek çalışmaların tamamlanmasına veriliyor. Kirişler için açılan pencere boşlukları, dış etkenlere karşı uygun koruma kapatma yöntemleri ile muhafaza altına alınıyor. (DHA)

DHA

Bu Haberleri Kaçırma...

Phuket tatili olay olmuştu... Güzel şarkıcı ile belediye başkanı aşkı doğrulandı
Phuket tatili olay olmuştu... Güzel şarkıcı ile belediye başkanı aşkı doğrulandı
Sırf onun için izleyen bile vardı... Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü yıllar sonra ortaya çıktı
Sırf onun için izleyen bile vardı... Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü yıllar sonra ortaya çıktı
Bugün de bir aile içi vahşetle uyandık! Eşi evi terk etti diye, 2 çocuğunu katledip intihar etti!
Bugün de bir aile içi vahşetle uyandık! Eşi evi terk etti diye, 2 çocuğunu katledip intihar etti!
Mardinli Marilyn Monroe'ya ''ifşa'' cezası: Cezaevine teslim oldu
Mardinli Marilyn Monroe'ya ''ifşa'' cezası: Cezaevine teslim oldu
Hafta sonunun hava durumu raporu açıklandı: Dondurucu soğuklarla birlikte kar geri geliyor!
Hafta sonunun hava durumu raporu açıklandı: Dondurucu soğuklarla birlikte kar geri geliyor!
Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş'a hapis cezası verildi; Galatasaray ile Fenerbahçe birbirine girdi!
Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş'a hapis cezası verildi; Galatasaray ile Fenerbahçe birbirine girdi!
Ünlü türkücünün ölümünün ardından açılan 18 milyon TL'lik miras davasında karar çıktı!
Ünlü türkücünün ölümünün ardından açılan 18 milyon TL'lik miras davasında karar çıktı!
Öğretmen sokak ortasında kabusu yaşatan saldıran suç makinesi veli kendini böyle savundu!
Öğretmen sokak ortasında kabusu yaşatan saldıran suç makinesi veli kendini böyle savundu!
Etiketler Ayasofya-i Kebir Camisi kubbe pencere sökümü kubbe penceresi pencere kubbe
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ünlü türkücünün ölümünün ardından açılan 18 milyon TL'lik miras davasında karar çıktı! Ünlü türkücünün ölümünün ardından açılan 18 milyon TL'lik miras davasında karar çıktı! Yavru vatan KKTC’de ev alan Türk vatandaşlarına KKTC vatandaşlığı dönemi başladı! Yavru vatan KKTC’de ev alan Türk vatandaşlarına KKTC vatandaşlığı dönemi başladı! Milli Eğitim Bakanı Tekin'den karne günü Atatürk'süz karne eleştirilerine böyle yanıt verdi Milli Eğitim Bakanı Tekin'den karne günü Atatürk'süz karne eleştirilerine böyle yanıt verdi Phuket tatili olay olmuştu... Güzel şarkıcı ile belediye başkanı aşkı doğrulandı Phuket tatili olay olmuştu... Güzel şarkıcı ile belediye başkanı aşkı doğrulandı Sosyal medyada dev operasyon: Yüzlerce gözaltı var! Adeta bir cephanelik ele geçirildi... Sosyal medyada dev operasyon: Yüzlerce gözaltı var! Adeta bir cephanelik ele geçirildi... Meral Akşener’e sürpriz ziyaret... Son hali dikkat çekti Meral Akşener’e sürpriz ziyaret... Son hali dikkat çekti Türkiye'nin ünlü hayvanat bahçesi tarihe karıştı Türkiye'nin ünlü hayvanat bahçesi tarihe karıştı Belediye başkanının resmi aracına trafikte haciz konuldu! Belediye başkanının resmi aracına trafikte haciz konuldu! Bugün de bir aile içi vahşetle uyandık! Eşi evi terk etti diye, 2 çocuğunu katledip intihar etti! Bugün de bir aile içi vahşetle uyandık! Eşi evi terk etti diye, 2 çocuğunu katledip intihar etti! Öğretmen sokak ortasında kabusu yaşatan saldıran suç makinesi veli kendini böyle savundu! Öğretmen sokak ortasında kabusu yaşatan saldıran suç makinesi veli kendini böyle savundu!
Memur ve emeklilerin zamlı maaş ödemeleri için tarih belli oldu Memur ve emeklilerin zamlı maaş ödemeleri için tarih belli oldu ÖTV muafiyeti ve hurda araç teşviki için geri sayım başladı ÖTV muafiyeti ve hurda araç teşviki için geri sayım başladı Araç satın almak isteyen bir vatandaş daha ''Sazan Sarmalı''na dolandı! Araç satın almak isteyen bir vatandaş daha ''Sazan Sarmalı''na dolandı! Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş'a hapis cezası verildi; Galatasaray ile Fenerbahçe birbirine girdi! Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş'a hapis cezası verildi; Galatasaray ile Fenerbahçe birbirine girdi! Piyasaların kurdu Mark Mobius altın yatırımcısına alım fiyatı verdi! Piyasaların kurdu Mark Mobius altın yatırımcısına alım fiyatı verdi! Hafta sonunun hava durumu raporu açıklandı: Dondurucu soğuklarla birlikte kar geri geliyor! Hafta sonunun hava durumu raporu açıklandı: Dondurucu soğuklarla birlikte kar geri geliyor! Akaryakıt fiyatları 24 saatte baş döndürdü: Önce zam, sonra indirim ve bir zam iptali geldi! Akaryakıt fiyatları 24 saatte baş döndürdü: Önce zam, sonra indirim ve bir zam iptali geldi! Otomobilin içinde ölü bulunmuştu.... İstanbul'daki korkunç cinayetin sırrı çözüldü! Otomobilin içinde ölü bulunmuştu.... İstanbul'daki korkunç cinayetin sırrı çözüldü! Evde bakım yardımına yeni şart getirildi: Çok sayıda vatandaşın ödemesi kesilecek! Evde bakım yardımına yeni şart getirildi: Çok sayıda vatandaşın ödemesi kesilecek! Sırf onun için izleyen bile vardı... Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü yıllar sonra ortaya çıktı Sırf onun için izleyen bile vardı... Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü yıllar sonra ortaya çıktı