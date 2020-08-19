Ayasofya için para basıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın geçen aylarda sosyal medya hesabından Ayasofya ile ilgili paylaştığı mesaj gerçek oldu.

Bakan Albayrak o mesajında “Darphanemiz tarafından basılan Ayasofya Camii özel paramızla tarihe bir not daha düşüyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

Ayasofya için basılan özel paraların fotoğrafları ortaya çıktı. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda 1 liraların arka kısmından Atatürk’ün çıkarılarak Ayasofya’nın görselinin koyulduğu görüldü.