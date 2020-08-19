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  3. 19 Ağustos 2020 09:29

Ayasofya için para basıldı

Büyük tartışmalarla birlikte ibadete açılan Ayasofya Cami için Darphane tarafından 1 TL'lik hatıra paraları basıldı.

Ayasofya için para basıldı
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın geçen aylarda sosyal medya hesabından Ayasofya ile ilgili paylaştığı mesaj gerçek oldu.

Bakan Albayrak o mesajında “Darphanemiz tarafından basılan Ayasofya Camii özel paramızla tarihe bir not daha düşüyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

Ayasofya için basılan özel paraların fotoğrafları ortaya çıktı. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda 1 liraların arka kısmından Atatürk’ün çıkarılarak Ayasofya’nın görselinin koyulduğu görüldü.

 

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