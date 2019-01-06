Ayasofya Müzesi'nde ''bale'' krizi ! İnceleme başlatıldı

İş kadını Leyla Alaton, dün grup halinde gece yarısı Ayasofya Müzesi’ne gezi düzenledi. Gezi fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayınladı. Gezi fotoğraflarının içinde Ayasofya’da dans eden bir kadının fotoğrafı ise büyük tepki çekti.

İNCELEME BAŞLATILDI

Ayasofya Müzesi'nde bale figürü 'spagat'ı yapan bir kadının fotoğrafıyla ilgili inceleme başlatıldı. O anlar müzenin güvenlik kamerasına kaydedildi.





Ayasofya Müzesi'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, ""İlgili mevzuatımız çerçevesinde müzemizde, turizm firmalarından gelen talepler doğrultusunda akşam saatlerinde özel açılışlar gerçekleşmektedir. Nitekim, 05 Ocak 2019 tarihinde gerçekleşen akşam açılışında, ziyarete gelen bir bayan tarafından, bir bale hareketi olan 'spagat' figürü müze içerisinde yapılmış ve diğer ziyaretçiler tarafından fotoğrafı çekilmiştir. Bu husus sosyal paylaşım sitelerine yansımış ve tarafımızca konu hakkında gerekli incelemeler başlatılmıştır." denildi.



Öte yandan kadının bale figürünü yaptığı anların müzenin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı.



“Dans gösterisi mevzu bahis değildir”

Tepkiler üzerine sosyal medya hesabından açıklama yapan İş kadını Leyla Alaton, "Estetik olduğunu düşündüğüm bir fotoğraf paylaştım. Hiçbir değere tehdit olabileceğini düşünemedim. Çok ama çok üzgünüm. Gerçekten, incinmiş olanlardan özür dilerim. Kimseyi incitmek gibi bir kastım asla olamaz. Dans gösterisi mevzu bahis değildir. Hatıra niyetine, safça çektirilmiş bir genç kızımızın fotoğrafından ibarettir” ifadelerini kullandı.