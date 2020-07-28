Ayasofya'nın çok özel davetli listesinde sürpriz 2 isim!

Ayasofya'nın 86 yıl sonra camiye çevrilerek ibadete açılmasının ardından ilk Cuma namazına davet edilenler arasında Osmanlı torunlarının da yer aldığı görüldü.

Ayasofya içerisine pandemi nedeniyle bin kişinin kabul edileceği, 500 kişinin özel davetli olduğu bildirilmişti.

OdaTV'de yer alan habere göre, Abdülhamid'in torunu Orhan Osmanoğlu ve kızı Nilhan Osmanoğlu’nun da davetliler arasında olduğu anlaşıldı.

Osmanlı torunları sosyal medya hesaplarından Ayasofya’daki ilk namaza ilişkin fotoğraflarını paylaştı.