Ayasofya'nın tapu senedi ortaya çıktı

Büyük Ayasofya Camii eski imamı ve aynı zamanda Milli Gazete yazarı olan Mahmut Toptaş bugünkü köşe yazısında önemli bir belgeyi kamuoyu ile paylaştı.

Toptaş, Ayasofya'nın statüsünün cami olduğunu vurgularken, Ayasofya'nın tapu senedini de okuyucularıya paylaştı.

"Ayasofya'yı müze yaptı" diyerek eleştirilen Atatürk'ün bu kararnameyi resmi gazetede yayınlattırmadığını vurgulayan Toptaş, tapu senedi de okuyucularıyla paylaştı.

İşte o yazı ve tapu senedi:

"Büyük Ayasofya Camii eski imamı olarak elimdeki belgelerden bir kaçını bilgilerinize sunmak isterim:

Devlet arşivlerinde ve devlet kuruluşlarındaki kayıtlara göre Ayasofya, camidir.

Devletin en önemli kurumlarından olan Tapu Dairesi kayıtlarına göre Ayasofya halen camidir. Buyurun ve tapu kaydını okuyun:

İli: İstanbul

İlçesi: Eminönü

Mahallesi: Cankurtaran

Sokağı: Bab-ı Hümayun

Pafta no: 57

Ada no: 57

Parsel no: 57

Sahibi: Ebulfetih Sultan Mehmet Vakfı

Metre karesi: 6644

Vasfı: Türbe, Akaret, Müvakkıthane, ve Medreseyi müştemil AYASOFYAYI KEBİR CAMİİ ŞERİFİ

Sınırı: Planı gibi

Cilt no: 16/4

Sahife no: 658

Yine devletin en önemli kuruluşlarından olan Diyanet İşleri Başkanlığı’na göre de Ayasofya Camisi halen Büyük Ayasofya Camisi’dir.



Diyanet İşleri Başkanlığı Personel Hareketleri Onayı’na göre eski görevi Vaizlik olan Mahmut TOPTAŞ, 4/3 derece ile İstanbul-Eminönü’ndeki Büyük Ayasofya cami imam-hatipliğine İstanbul Valiliği’nin 02.03.1988 tarih ve 1551 sayılı yazısı, Başbakanlığın 21.03. 1988 tarih ve 08–3–314–06767 sayılı izni ile tayin edilmiştir.

Devletin bütün yazışmalarında ve arşivlerinde, Vakıflar Genel Müdürlüğü kayıtlarında, en önemlisi Tapu kaydında Ayasofya Camii Kebiri olarak geçerken aynı isim Diyanet İşleri Başkanlığı kayıtlarına Büyük Ayasofya Camii olarak geçmiştir.

Peki, şu meşhur Bakanlar Kurulu kararına ne diyeceksin denebilir.

Cevap olarak TC Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 14/6/1995 tarih ve B.02.0.MGY.0.13/2076–02560 sayılı ve Genel Müdür Özgür Erkman imzalı yazıda 24/11/1934 tarihli ve 2/1509 sayılı Bakanlar Kurulu kararının Resmi Gazete’de yayınlanmadığı tespit edildiği ifade edilmiştir.

Ayrıca bu konuda en sağlam delillerden biri de Mustafa Kemal’in bu sahte olduğu söylenen kararnamedeki K. Atatürk imzasıdır.

Sahte olduğu söylenen kararnamenin tarihi 24.11.1934’tür.

Mustafa Kemal’in Atatürk soyadını aldığı Resmi Gazete’de yayınlandığı tarih ise 27.11.1934-sayı 2865’dir. Kanun nosu ise 2587’dir.

Yani sahte olduğu söylenen kararname tarihinden üç gün sonra “Atatürk” soyadını almıştır.

Özetle Ayasofya, bütün kayıtlarda camidir vesselam."