Aybar kar fırtınası nedir? İstanbul'da turuncu alarm verildi; kent kara gömülecek

İstanbul, Sibirya'dan gelen soğuk hava dalgası ve kar yağışının etkisi altına giriyor. Kar yağışının 14 Mart'a kadar sürmesi bekleniyor. Aybar kar fırtınası ismi verilen hava olayı sosyal medyanın da gündemine oturdu. Peki Aybar kar fırtınası nedir? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı...

Meteoroloji ve AKOM'dan yapılan uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı etkisini göstermeye başladı. İlk olarak yüksek kesimlerde görülen kar yağışının perşembe gününden itibaren tüm şehri saracağı belirtiliyor. İstanbul 1987 kışını aratmayacak soğuk hava dalgası ve kar yağışının etkisi altına girecek. Kar yağışının günlerce süreceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL'DA KAR ALARMI VERİLDİ



Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için turuncu uyarı verdi. Bunun üzerine olumsuz hava koşullarına karşı okullar 14 Mart'a kadar tatil edildi. Ayrıca güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer personelin 10 Mart 2022 Perşembe günü idari izinli sayılmalarına karar verildi.

AYBAR KAR FIRTINASI NEDİR?

Megakent son 35 yılın en güçlü kar yağışıyla karşı karşıya kalacak. Meteorolojik gelişmeler sosyal medyanın da gündemine oturdu. Kara hasret kalan İstanbullular "Aybar kar fırtınası" etiketi altında binlerce mesaj paylaştı. Peki nedir bu Aybar kar fırtınası? Aybar kar fırtınası ismi nereden geliyor? İşte cevabı...

Rusya'nın Sibirya bölgesinden gelen soğuk hava dalgasının geniş bir alanda kar yağışlarına neden olması beklenmesinden dolayı gösterişli, heybetli, görkemli anlamına gelen 'Aybar' adı verildi. Aybar kar fırtınasının, İstanbul'da 20 santimetre ve üzeri kar örtüsü oluşturacağı tahmin ediliyor.

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