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Ayçiçek yağı fiyatlarına indirim geldi

Ayçiçek yağı fiyatlarına indirim geldi

Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde Ayçiçek yağında ve bazı ürünlerde yüzde 30'a varan indirim yapığını duyurdu.

Dövizde yaşanan düşüş marketlerdeki ürün fiyatlarına da yansımaya başladı. Döviz yükselirken fiyatı artan ürünlerin başında ayçiçek yağı geliyordu.

Tarım Kredi Kooperatif marketinden indirim haberi geldi.

Kooperatif Market Ayçiçek yağında indirim başta olmak üzere bazı ürünlerinde yüzde 30’a varan indirimi açıkladı. Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik AŞ Genel Müdürü Bayramali Yıldırım, döviz kurundaki düşüşün ardından girdi fiyatlarında indirim olmasını beklemeden fiyatları aşağı çektiklerini duyurdu.

AYÇİÇEK YAĞI NE KADAR?
Birçok markette 109,90 liradan satışa sunulan ayçiçek yağı Tarım Kredi'de 105,90'a düşürüldü.

KARADENİZBİRLİK İNDİRİM YAPTIĞINI DUYUMUŞTU
Geçtiğimiz günlerde Karadeniz Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (KARADENİZBİRLİK) Genel Müdürü Ünal Erarslan, ayçiçek yağında yaklaşık yüzde 20 indirime giderek, ekim ve kasım fiyatlarına döndüklerini söylemişti.

"FİYATLAR DAHA DA DÜŞECEK"
Yapılan denetimlerle fiyatların daha da düşeceğine inandığını belirten Erarslan, "Bu fiyatla artık piyasada da fiyatların düşüyor olması gerekir. Bizim elimizden çıktıktan sonraki aşamaların da denetlenmesi gerektiğini de bildirdi.

Etiketler Döviz kuru ayçiçek ayçiçek yağı
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