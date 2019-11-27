Ayder'in faturası ağır oldu: 31,6 milyon TL!

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Kirlettik, rezil ettik” dediği doğa harikası Rize Ayder Yaylası için 31 milyon 605 bin TL harcanacak. Kamu İhale Kurumu’nda yer alan bilgilere göre Ayder Yaylası’na dair 6 Kasım tarihinde ihale yapıldı. “Rize ili Çamlıhemşin ilçesi Ayder Yaylası Yol ve Altyapı Yapım İşi” başlığıyla yapılan ihaleye iki şirket katıldı. İhaleyi 31 milyon TL teklif veren Ofer Yapı İnşaat Şirketi ihaleyi kazandı. Şirketle 13 Kasım tarihinde de sözleşme imzalanırken, sözleşmenin süresi ise 200 gün olarak belirtildi. İhale, İhale Kanunu’nun olağanüstü durumlarda kullanılması gereken 21/B maddesindeki istisnadan yararlanarak pazarlık usulü ile yapıldı.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) da Ayder Yaylası’na termal tesis yapacak. TOKİ 30 Eylül tarihinde Ayder Yaylası’na yapılacak olan termal tesis projelerinin, ‘mahal listeleri’ ve ‘teknik şartnamelerinin hazırlanması için’ 280 bin TL ödedi. İmzalanan sözleşmeyle ihaleyi kazanan şirkete projeleri hazırlaması için 60 gün süre verildi.

Bölgede yaşayan yurttaşlardan edinilen bilgiye göre, Ayder’de atıksu ve kanalizasyon çalışması da yapılacak. Bölgede kaplıca işleten Ayder A.Ş’den ise tesisin boşlatılması istendiği iddia edildi.