Aydın Kız Öğrenci Yurdunda Olması Gereken Özellikler

Her genç kız ve erkek, hayallerindeki mesleği yapabilmek için üniversite sınavına girip diledikleri bölümü okumayı hedeflemektedir. Bu bölümü kendi yaşadıkları ilde de okuyabildikleri gibi bir başka şehirde de okumak isteyebilirler.

Bir başka şehirde okumak o gence farklı insanlarla tanışma imkanı sunar ve sorumluluk bilincini artırır. Aydın ili de son zamanlarda kız ve erkek öğrenciler tarafından çokça tercih edilen illerden birisi olmuştur. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nin artan kontenjanları sayesinde Aydın ilindeki öğrenci nüfusu da hızla artmıştır. Bu sebeplerden ötürü Aydın kız öğrenci yurtları son hızla dolmaktadır. Aydın kız öğrenci yurdu arayan öğrencilerin yurt konusunda seçici oldukları birtakım özellikler mevcuttur.

Aydın Akademi Kız Öğrenci Yurdu, Aydın’ın ileri gelen yurtlarından birisidir. Pek çok kişinin tercih ettiği bu yurdun tercih edilmesindeki en önemli özellik konumudur. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’ne yaklaşık 8 ya da 10 dakika yürüme mesafesinde bulunması sebebi ile Aydın Akademi Kız Öğrenci Yurdu, öğrencilerin gözdesi haline gelmiştir. Çünkü bu yurt, Adnan Menderes Üniversitesi Merkez Kampüsü’ne en yakın konumda olan yurttur. Öğrenciler yürüyerek okula gidebilmektedir. Bu sayede otobüs ya da minibüs gibi toplu taşıma araçlarına binip vakit kaybetmeyecek, hatta yol paralarını da harcamamış olacaklardır.

Aydın Akademi Kız Öğrenci Yurdunu Diğer Yurtlarda Ayıran Özellikler Nelerdir

Aydın Akademi Kız Öğrenci Yurdu, Aydın kız yurtları denilince akla gelen köklü yurtlardan birisidir. Tek kişilik ya da 2, 3 ya da 4 kişilik oda seçenekleri ile öğrencilerin ihtiyacına uygun odaları hizmetlerine sunmaktadır. Bu odalardaki yataklar bazalı yatak ya da ranza şeklinde olmaktadır. Her odaya ait olan bir adet mini buzdolabı ve televizyon bulunmaktadır. Odalarda su ısıtıcısı ve küçük bir mutfak alanı da mevcuttur. Bu sayede öğrenciler odalarında sıcak ve soğuk içeceklerini hazırlayabilmektedir. Odaların en iyi özelliklerinin başında her odaya ait oda içindeki banyo ve tuvaletler gelmektedir. Hijyen kurallarına son derece önem verilen bu kurumda odalar haftada iki kez temizlenmekte olup öğrenci talep ederse bu sayı daha da fazlalaşabilmektedir.

Aydın Akademi Kız Öğrenci Yurdu’nun yemekleri yurt aşçıları tarafından özenle ve hijyen kurallarına uyularak hazırlanmaktadır. Sabah öğününde açık büfe kahvaltı öğrencileri beklemektedir. Akşam yemeği ise 4 farklı çeşit yemekten oluşmaktadır. Öğrenciler yemek sonrası ya da daha farklı bir zamanda yurda ait olan geniş ve yeşilliklerde dolu bahçede temiz hava alabilir, arkadaşlarıyla vakit geçirebilir.

Öğrenciler odalarında ders çalışabildikleri gibi yurdun içerisindeki etüt salonlarında da ders çalışabilmektedir. Etüt salonlarındaki bilgisayarları ödev ve dersleri için ücretsiz olarak kullanabilmektedir. Bu etüt salonlarında öğrenciler bireysel olarak ya da arkadaşları ile toplu şekilde ders çalışma imkanı bulmaktadır.

Aydın Akademi Kız Öğrenci Yurdu’nu diğer kız öğrenci yurtlarından ayıran bir dşper özellik ise yurt içindeki Türk hamamı, sauna ve fitness salonlarıdır. Buralarda öğrenciler stres atabillir, fitness salonunda forma ve zinde kalmak için spor yapabilirler.

Sağlık ve güvenlik, Akademi Kız Öğrenci Yurdu’nun en çok değer verdiği ilkelerdir. Bu sebeple yurdu koruyan güvenlik kameraları ve güvenlik görevlileri 7 gün 24 saat görevdedir. Güvenlik kameralarının sürekli çekim alması sebebi ile yabancı kişilerin yurda girmesi imkansız hale gelmektedir.

Yurttaki en güzel özelliklerden birisi de yüksek hızlı internetin var olması ve bu internetin tüm odalarda çekmesidir. Bu sebeple öğrenciler dizi ve film keyiflerinin tadını kesintisiz şekilde çıkarabilmektedir.