Aydın Kuşadası'na yıllar sonra kar yağdı

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Türkiye'de ''deniz, güneş ve kum'' denildiğinde ilk akla gelen yerlerin başındaki Kuşadası'na 6 yıl sonra kar yağdı.
Hava sıcaklığının 2 dereceye kadar düştüğü ilçede, hafta sonu etkili olan sağanak, bu sabah yerini kar yağışına bıraktı.
Yaklaşık 45 dakika yağan kar, evlerin çatılarını, zeytin bahçelerini ve ağaçları beyaza bürdü. Çocuklar da sokağa çıkıp, kar topu oynadı.
Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, sürücüleri şehir içi yollarda meydana gelebilecek don ve buzlanmalara karşı dikkatli olmaları için uyardı.
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