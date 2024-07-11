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Aydın'da 100 işçi hastanelik oldu

Aydın'da 100 işçi hastanelik oldu
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Aydın'da otoyol yapımında çalışan 100 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, yapımı devam eden Aydın-Denizli otoyolunun Kuyucak-Aydın hattında çalışan işçilerden bazıları gece mide bulantısı şikayetiyle hastaneye gitti.

Sabaha karşı başka işçilerde de benzer şikayetler görüldü. Kendi araçlarıyla ya da ambulanslarla hastanelere başvuran 100 işçi tedaviye alındı.

İşçilerin çoğunun tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, işçilerin şantiyede yedikleri yemekten numune aldı.

AA

Etiketler Aydın otoyol gıda zehirlenmesi
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