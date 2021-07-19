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Aydın'da 3,9 büyüklüğünde deprem

Aydın'da 3,9 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan alınan bilgilere göre Aydın'ın Efeler ilçesinde saat 16.13'te 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Aydın’da küçük çaplı paniğe neden olan bir deprem meydana geldi.

AFAD, sosyal medyada hesabından, depremin merkez üssünün Aydın’ın Efeler ilçesi olduğunu belirtti.

Açıklamada, depremin derinliğinin 10.6 km, büyüklüğünün ise 3.9 olduğu kaydedildi.

Etiketler deprem aydın aydın'da deprem
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