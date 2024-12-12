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Aydın'da heyelan: Yol trafiğe kapandı

Aydın'da heyelan: Yol trafiğe kapandı
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Aydın'ın Köşk ile İzmir'in Ödemiş ilçelerini birbirine bağlayan kara yolu, heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.

Köşk ilçesinde saat 11.00 sıralarında heyelan meydana geldi. Yamaçtan koparak akan toprak ve kaya parçaları nedeniyle Köşk ile İzmir'in Ödemiş ilçesini birbirine bağlayan kara yolu, çift yönlü trafiğe kapandı. Şans eseri ölen ve yaralanan olmazken, ihbar üzerine bölgeye Aydın Karayolları ekipleri sevk edildi. Karayolları ekipleri, yolu tekrar trafiğe açmak için çalışmalara başladı. 

DHA

Etiketler Aydın heyelan köşk ödemiş
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