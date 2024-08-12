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Aydın'da incir acı sayısı 7 milyonu geçti

Aydın'da incir acı sayısı 7 milyonu geçti
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Aydın üreticileri dünyanın en kaliteli incirini toplamaya çalışırken, son nüfus sayımına göre ildeki ağaç sayısı 7 milyonu aştı.

Türkiye ekonomisine ciddi katkı sağlayan ve önemli ihraç ürünlerinden olan incirde sezon hareketliliği başlarken, Türkiye pazarının yüzde 80’ini karşılayan Aydın’da üreticileri hasat telaşı sardı. Bu yıl etkili olan sıcaklar sebebiyle incir sezonu beklenenden erken başlarken, arazilerde yapılan incelemelerde devam ediyor.

Kanlı balsıra, incir sineği gibi zararlılardan korunması adına mücadele çalışmaları devam ederken, Aydın’da incir ağaçlarının varlığı da artmaya devam ediyor. Bu çerçevede yapılan son sayımlara göre, il genelindeki incir ağaçlarının varlığı 7 milyonu aştı.

Etiketler Aydın incir incir ağacı
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