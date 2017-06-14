Aydın'da kaya resimleri bulundu !

Aydın'da bulunan doğal ve kültürel zenginliklerle dolu Madran Dağı'nda tarih öncesinden kalma kaya resimleri bulundu.

Aydın'ın Çine ve Bozdoğan ilçeleri arasında kalan, doğal ve kültürel zenginliklerle dolu Madran Dağı'nda tarih öncesinden kalma kaya resimleri bulundu.İlk kez Söke'ye bağlı Latmos (Beş Parmak) dağlarında bulunan kaya resimlerinin benzerlerine Madran Dağı'nda da rastlandı. Ana kayaya çizilmiş kaya resimlerinin boya rengi ve figür açısından Latmos resimleriyle benzerlik gösterdiği belirlendi. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, bir kaya yüzeyinde tüm resimlerin el izinden oluşmasına ilk kez rastlandığını söyledi. Sürücü, "Kaya yüzeyinin iki alanında yer alan resimlerin bir bölümünde birçok el izinin olduğu, diğer alanda ise iki el izinin varlığı belirlendi. El izi resimleri, Latmos'un en doğu ucunda bulunan kaya resmine yaklaşık 60 kilometre uzaklıkta olması, boyar maddenin ve figürlerin benzemesi ilginç gelişmelere yol açabilir. Bugüne kadar bulunan kaya resimlerinin genel olarak Latmos Dağlarındaki Tekerlek Dağ çevresinde yayıldığı görülürken, birkaç yıl önce Çine'ye bağlı Akçaova sağlık köyünde bir resim bulunmuştu. Bu resimde de el izleri vardı. Yeni bulunan resim daha da uzak olan bir bölgede Madran Dağı'nda tespit edildi" diye konuştu.

Yeni bulunan resimle ilgili Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'na bilgi verileceğini söyleyen Sürücü, "Latmos'un ilginç kaya şekilleri batıdan başlayarak, Çine Çayı Vadisi üzerinden Bozdoğan Altıntaş'a kadar ulaşıyor. Bu da demektir ki, aynı kaya yapısına sahip geniş bölge içinde daha pek çok resimle karşılaşmak mümkün olabilir. Tarih öncesinden kalma resimlerin önemi, gelecek yıllarda konusunda uzman bilim insanlarının bu konudaki çalışmalarıyla daha iyi anlaşılacaktır. Latmos'ta başlayan bu kültürün, Madran Dağı'na kadar yayılan gizeminin sırları, yapılacak bilimsel çalışmalarla birgün meydana çıkarılacak. Bu ilginç coğrafyadaki binlerce kayanın altında henüz bilinmeyen ve bulunamayan daha nice kaya resimleri keşfedilmeyi bekliyor" dedi.