Aydın'da korkutan deprem
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
AFAD, Aydın'ın Germencik ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den ilk değerlendirme geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Aydın'ın Germencik ilçesinde saat 19.51'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin derinliği 8.99 kilometre olarak ölçüldü.
NACİ GÖRÜR'DEN AÇIKLAMA
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, şu ifadeleri kullandı:
"Aydın-Germencik’te 4,0 (AFAD) veya 3,9 (BÜ) deprem oldu. Deprem Büyük Menderes Grabeninin kuzey horstu üzerinde. Kuşkusuz fay normal fay."
AFAD'DAN SON DEPREMLER
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.
KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol