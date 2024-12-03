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Aydın'da korkutan deprem

Aydın'da korkutan deprem
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AFAD, Aydın'ın Germencik ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den ilk değerlendirme geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Aydın'ın Germencik ilçesinde saat 19.51'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. 

Depremin derinliği 8.99 kilometre olarak ölçüldü.

AFAD, Aydın'ın Germencik ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

NACİ GÖRÜR'DEN AÇIKLAMA

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, şu ifadeleri kullandı: 

"Aydın-Germencik’te 4,0 (AFAD) veya 3,9 (BÜ) deprem oldu. Deprem Büyük Menderes Grabeninin kuzey horstu üzerinde. Kuşkusuz fay normal fay."

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

 AFAD son depremler listesi için tıklayınız...
 

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

 

Etiketler Aydın deprem son depremler AFAD
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