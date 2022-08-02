Aydın'da orman yangını
Aydın’ın Karacasu ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına müdahale devam ediyor.
Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Soğanlı Mahallesi’ndeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesinin devam ettiği öğrenildi.
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