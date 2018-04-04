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  3. 04 Nisan 2018 16:58

Aydın'da şaşırtan keşif ! Lahit bulundu

Aydın'da UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Afrodisyas Antik Kenti'nde kaçak kazılmış bölgede lahit bulundu.

Aydın'da şaşırtan keşif ! Lahit bulundu
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Aydın'ın Karacasu ilçesinde, UNESCO Dünya Mirası  Listesi'nde yer alan Afrodisyas Antik Kenti'nde kaçak kazılmış bölgede lahit  bulundu.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Afrodisyas Antik Kenti'nin  bulunduğu bölgede devriye görevi yaparken henüz tamamı çıkartılmamış bir lahit  farkederek durumu müze yetkililerine bildirdi.

Kazılan bölgede inceleme yapan yetkililer, bir kısmı toprağın  altındaki lahdi çıkartarak Afrodisyas Müzesi'ne götürdü.

Jandarma, kaçak kazıyı kimin yaptığını bulmak için çalışma başlattı.

KAÇAK KAZI YAPILMIŞ  

Karacasu Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, lahdin kimin tarafından yapıldığı bilinmeyen kaçak kazıyla  bulunduğunu söyledi.

lahdin önemli bir eser olduğunu düşündüklerini ifade eden  Büyüknalçacı,  "Şu anda üstü temizleniyor. Altında ölen kişinin kemikleri var mı  yok mu ona bakacağız. Mezardaki işlemelere bakılırsa zengin ve soylu birinin  mezarı gibi duruyor. Milattan sonra yaklaşık 1. yüzyıl gibi duruyor.   Afrodisyas’ta bulunan en değerli lahitlerden birisi olduğunu düşünüyoruz." dedi.

AA

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