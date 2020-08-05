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  3. 05 Ağustos 2020 18:06

Aydın'daki orman yangınıyla ilgili bir işi tutuklandı

Geçtiğimiz günlerde Aydın Çine'de çıkan ve Muğla Yatağan'a kadar yayılan orman yangınıyla ilgili olarak 1 kişi tutuklandı.

Aydın'daki orman yangınıyla ilgili bir işi tutuklandı
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Aydın'daki orman yangınıyla ilgili bir kişi tutuklandı.

Aydın'ın Çine ilçesinde 1 Ağustos'ta çıkan ve Muğla'nın Yatağan ilçesine kadar ulaşan orman yangını bir gün sonra kontrol altına alınmış, 20 hektarlık alan zarar görmüştü.

Yangına ilişkin Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Bölgede yapılan inceleme ve görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda yangının başlangıç noktasının bir su kaynağının yanında olduğu tespit edildi.

Su kaynağının olduğu yerde su boruları olduğunu ve yanında ateş yakıldığını gören ekipler, boruların M.B'ye ait olduğunu belirledi.

M.B. ile oğlu H.B'yi gözaltına aldı. H.B'nin ifadesinde olay günü su kaynağından borularla su çekmek için çalışma yaptıklarını, arıza yapan borulardan birini tamir ettikten sonra birleştirmek için yaktıkları ateşin ormana sıçradığını söylediği öğrenildi.

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