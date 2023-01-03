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Aydın'daki patlamayla ilgili yeni gelişme

Aydın'daki patlamayla ilgili yeni gelişme
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Aydın Nazilli'de bir restoran 7 kişinin ölümüne neden patlamayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Aydın'ı sarsan restorandaki patlamada 7 kişi hayatı kaybetmiş, 5 kişi de yaralanmıştı.

Patlamanın ardından aralarında 2'si iş yeri sahibi, tüp gaz bayisi ve işletme çalışanı olmak üzere toplam 10 kişi hakkında gözaltına kararı verilmiş, aralarında işletme sahipleri Leyla Yılmaz ve Faruk Yılmaz ile tüp gaz firmasının sahibi Ali Bayrak'ın da bulunduğu 4 kişi tutuklanmıştı.

Olayla ilgili ihmaller zinciri araştırılmaya devam ederken, gözaltına alınan şüphelilerden biri daha adliyeye sevk edildi.

Tutuklu sayısı 5'e yükseldi
Patlamada yaralanan ve hakkında gözaltı kararı verilen tüpü değiştiren bayi sahibinin oğlu olan şüpheli M.G.B., Nazilli Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin tamamlanmasının ardından emniyet güçleri tarafından hastaneden alınarak, Nazilli Adliyesi’ne götürüldü.

M.G.B. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, olay ile ilgili tutuklu sayısı da 5’e yükseldi.

Etiketler aydın patlama
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