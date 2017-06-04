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  3. 04 Haziran 2017 16:55

Aydınlık Genel Yayın Yönetmeni hakkında sürpriz karar

Iğdır'dan dönüşü sırasında dün havalimanında gözaltına alınıp tutuklanan Aydınlık gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İlker Yücel tahliye edildi.

Aydınlık Genel Yayın Yönetmeni hakkında sürpriz karar
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Iğdır'dan dönüşü sırasında dün havalimanında gözaltına alınıp tutuklanan Aydınlık gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İlker Yücel tahliye edildi.

İlker Yücel'in tutuklandığı davada, davacı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın damadı Enerji Bakanı Berat Albayrak'tı. 2014 yılında yayımlanan "Bakan ve AKP zenginleri için suç örgütü fezlekesi" başlıklı haber nedeniyle Albayrak Aydınlık'a dava açmıştı. Albayrak'ın gerçeği yansıtmayan ve hakaretler içeren tekzip metnini yayımlamadığı için Yücel'in tutuklanmasına karar verilmişti.

İlker Yücel tutuklama kararını, "Tekzip yayımlanır ama Aydınlık'a hakaret eden tekzip yayımlanmaz. Milletimizin gerçeği öğrenme hakkını savunmakta ısrar ettik. Tutuklandım" diyerek duyurmuştu.

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