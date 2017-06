Aydoğan Paşa'nın geride bıraktığı zarfların sırrı

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, şehit generalimizin son 24 saatte yaşadıkları hakkında çarpıcı bilgilere ulaştı.

Aydoğan Paşa'nın şehit düşmeden saatler önce Şırnak'taki şehitliğe giderek dua ettiği ortaya çıktı.

Yanından korumalarını uzaklaştıran kahraman şehidimiz, yalnız kalınca mezar taşlarıyla konuşmaya başlamış. Neler söylediği duyulmamış. Ancak Aydoğan Paşa ayağa kalkarken gözyaşlarını silmiş.

Ancak yaşananlar bununla sınır değil.

Öztürk, Aydoğan Paşa'nın makamına gelince 20 boş zarf istediğini söylüyor:

Makamına geldiğinde 20 zarf istedi. Cebinden çıkardığı paraları özenle ayırıp zarflara yerleştirdi. Zarfların ağzını kapattı. Bazılarının üzerine kurşun kalemle askerlerinin isimlerini yazdı. Onlara biraz daha fazla miktarda para koymuştu. Komutan, isimlerini yazdıklarının dışındaki maddi durumu iyi olmayan askerlere zarfların verilmesini istedi. Bir isteği de kendisinin verdiğinin söylenmemesiydi.

Her zaman yanında olan koruması da komutanıyla beraber helikoptere binecekti. O an yine bir ilginç durum yaşandı. Komutan o askere, “Sen çok yoruldun. Bugün istirahat et. Başka bir arkadaşınız gelsin” dedi. Öyle de yaptılar. Komutan, helikopterle oradan ayrıldığı saatte, zarfları dağıtmakla görevli asker de, Aydoğan Paşa'nın hayrını yerine getirmeye başlamıştı.