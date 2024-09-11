Ayhan Bora Kaplan'dan etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen sağ koluna tehdit

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik davada etkin pişmanlıktan yararlanmak için dilekçe veren ve sağ kolu olduğu belirtilen tutuklu sanık Fethi K.’nin cezaevinde “Anneni öldürürüm” tehditleri aldığı iddia edildi.

Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasında 18’i tutuklu, 61 sanığın yargılanmasına Ankara 32’nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından devam edildi.

Sincan Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü’ndeki salonda görülen davanın 15’inci celsesinde sanıklar, sanık yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, soruşturma evresinde görevli olan emniyet personelleri hakkında devam eden dava dosyasına ilişkin iddianamenin ve duruşma zabıtlarının mahkemeye geldiğini belirtti.

“ANNENİ ÖLDÜRÜRÜM” DİYE TEHDİT ETTİ

Mahkeme başkanı, tutuklu sanık Kaplan’ın pazartesi günü cezaevinde sağ kolu olduğu belirtilen sanıklardan Fethi K.’yi, “Anneni öldürürüm.” diye tehdit ettiğine dair jandarma tarafından tutulan tutanağın da mahkemeye ulaştığını belirtti.

DHA