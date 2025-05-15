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  3. Videosunu çekmek istediği ''koca oğlan'' aklını aldı!

Ayı ile video çekmek isterken hayatından oluyordu

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Sivas'ta yol kenarında fark ettiği ayıyı görüntülemek isteyen bir vatandaş, "koca oğlan" diyerek seslendiği ayının saldırısından son anda kurtuldu.

Olay, geçtiğimiz günlerde Hafik ilçesine bağlı Pusat köyü yakınlarında meydana geldi. Doğanşar ilçesinden Hafik istikametine seyir halinde olan Mustafa Yaman, yol kenarında bir ayı fark etti. Arabasından inerek ayıyı görüntülemek isteyen Yaman, ‘Koca oğlan' diye seslendiği ayının saldırısına uğramaktan son anda kurtuldu. O anları saniye saniye kayıt altına alan ve görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Yaman, büyük beğeni aldı.

Ayının ilk başta kendisini umursamadığını daha sonrasında üzerine doğru atıldığını belirten o anları görüntüleyen Yaman, "Sivas'ın Doğanşar ilçesinden Hafik Pusat köyüne doğru seyir halindeydim. Yolun kenarında küçük ve sevimli olduğunu düşündüğüm bir ayı fark ettim. Arabamdan inip biraz daha izlemek ve o anları kayda almak istedim. Yanına yaklaştığımda küçük bir ayı değil de bayağı iri bir ayı olduğunu fark ettim. Kış uykusundan yeni uyanmış ve şaşırmış bir hali vardı. Karnı aç gibiydi ve yiyecek bir şeyler arıyordu. Video çekmek istediğimde esnada beni fark etti. İlk başta beni umursamadı ama daha sonrasında bana doğru atıldı ve hızlıca üzerime geldi. Ben de hemen kaydı kesip arabama koştum. Daha sonra ise oradan uzaklaştım. Benim için de hem komik hem de çok ürkütücü bir anı olarak kaldı" diye konuştu.

İHA

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Etiketler kocaoğlan ayı koca oğlan ayı saldırısı Sivas
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