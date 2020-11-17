Aylar önce Türklere virüs bulaşmaz diyen Doç. Dr. Erbaş'tan yeni açıklama

Korona virüs salgınının en başında tartışmalı isimlerinden Doç. Dr. Oytun Erbaş, CNN Türk'te yayınlanan Sorgu Sual programına konuk oldu. Pandeminin başında "Korona virüs Türkiye'de genlerden dolayı salgın yapmaz. Türk geni demedim, Türkiye'de dedim. Bakabilirsiniz. Medya onu öyle yansıttı" diyen Oytun Erbaş'a bu sözünün hala arkasında olup olmadığı sorulduğunda "Genetik yapımız farklı, onun için ben Türkiye'de bu kadar büyük bir salgın beklemiyorum dedim" diyerek yanlış anlaşıldığını dile getirdi.

“TÜRKİYE’NİN ÇOK AZ ETKİLENECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM”

Türkiye’nin yakın komşularında görülen korona virüs salgını sonrası yaptığı açıklamada Fizyoloji uzmanı Doç. Dr. Oytun Erbaş, “Virüsün Türkiye’ye gelmesi durumunda hızlı bir yayılım beklemiyorum. Burada gen farkı çok önemli. İki tane makale var bununla ilgili. İnsanların genetik özellikleri farklı olduğu için Asyalıları, beyaz ırkı ve siyah ırkı farklı etkilediği çok net olarak biliniyor. Türkler Asya ırkı ama bize biraz da Akdeniz'den de gen gelmiş. Biz biraz Macaristan, Rumen grubundan da gen almışız. Daha karışık bir gen grubuyuz. Ben Türkiye'nin çok az etkileneceğini düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

“MASKE İŞE YARAMAZ” DEMİŞTİ

Maske takmanın hastalığı engellemeyeceği hatta nemden dolayı daha fazla yakalanma riskine sahip olunacağını ifade eden Doç. Dr. Erbaş, "Bağışıklık sorunu olanlar eğer vak'a çıkarsa evden çıkmasınlar. El yıkaması çok önemli. Ben eskiden ellerimi 3-4 defa yıkarken şu anda 5-6'ya çıkardım. Yanımda kolonya alışkanlığı kazandım. Ellerimi yıkayamıyorsam bir kolonyadan geçiriyorum. Maske takmaya gerek yok. Çünkü maske nemle ıslanıyor. Virüs üstünde daha çok birikir. Maske bırakın önlemeyi hasta olmayı bile kolaylaştırabilir. Virüsün bulaştığı 3 yer var. Göz, burun ve ağız. Paniğe gerek yok. Önemli olan akılcı olmak. Ben bazen görüyorum. Çok fazla miktarda 'vak'a çıksa' diye bir hazırlık var. İnşallah Sars gibi olur ve bu ülkeye uğramaz. Biz de korona virüsten hiç üzülmeyiz" şeklinde konuşmuştu.

