Otelde fuhuş operasyonu: Gözaltılar var...
Otelde fuhuş operasyonu: Gözaltılar var...
Ölümler artınca harekete geçti ! Cihazı taktı...
Ölümler artınca harekete geçti ! Cihazı taktı...
Fikret Orman ayrılığı açıkladı ! ''Kalmasını isterdik...''
Fikret Orman ayrılığı açıkladı ! ''Kalmasını isterdik...''
Rıdvan Dilmen: ''Pepe hakemler tarafından...''
Rıdvan Dilmen: ''Pepe hakemler tarafından...''
İç çamaşırından elektrik teline asılı halde bulundu
İç çamaşırından elektrik teline asılı halde bulundu
CHP'den ''saldırı hazırlığı'' için ilk açıklama
CHP'den ''saldırı hazırlığı'' için ilk açıklama
İstanbul Adalet Sarayı'nda silah sesleri !
İstanbul Adalet Sarayı'nda silah sesleri !
Aman dikkat ! Tatil cennetinde zehirli balık alarmı
Aman dikkat ! Tatil cennetinde zehirli balık alarmı
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 05 Temmuz 2017 18:25

Aylardır aranıyordu... Yakalandı !

Sivas'ta FETÖ soruşturmasında "Sivas akademisyenler imamı" olduğu iddia edilen ve 11 aydır aranan Veysel Tıkaç yakalandı.

Aylardır aranıyordu... Yakalandı !
A+ A-

Sivas'taki Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, 'Sivas akademisyenler imamı' olduğu iddasıyla 11 aydır aranan Veysel Tıkaç, saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı. Tıkaç, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sivas'ta darbe girişimi sonrası başlatılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 25 Temmuz2016'da hakkında yakalama kararı çıkarılan ve 'akademisyenler imamı' olduğu öne sürülen Veysel Tıkaç, 11 aydır her yerde aranıyordu. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu 1 ay önce teknik takibe alınan Tıkaç, 2 gün önce akşam saatlerinde Sivas'ta saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Tıkaç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öğretmen olduğu öğrenilen şüphelinin üniversitede doktora eğitimi aldığı öğrenildi.

DHA

tutuklama , sivas , gözaltı , fetö , veysel tıkaç