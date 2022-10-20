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  3. ''Aylık gelirim 30 bin lira'' diyen CZN Burak eleştirilere yanıt verdi

''Aylık gelirim 30 bin lira'' diyen CZN Burak eleştirilere yanıt verdi

''Aylık gelirim 30 bin lira'' diyen CZN Burak eleştirilere yanıt verdi
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CZN Burak olarak tanınan sosyal medya fenomeni ve restoranlar zinciri sahinbi Muhammed Burak Özdemir kendisine gelen eleştirilere yanıt verdi.

CZN Burak olarak tanınan Muhammed Burak Özdemir'in babası İsmail Özdemir ile birlikte bir restoranının kış bahçesinde yaptığı düzenleme gerekçesiyle "İmar Kirliliğine neden olmak" suçundan yargılandıkları davada düşme kararı verildi.

"AYLIK GELİRİM 30 BİN LİRA"
Sanık Muhammed Burak Özdemir kimlik sorgusunda, işletmeci olduğunu ve aylık gelirinin 30 bin TL olduğunu belirtti. Eğitim durumu için üniversite devam diyen Özdemir'in mahkemedeki gelir beyanı ise sosyal medyada gündem oldu.

"HERKES BABAMLA ÇALIŞTIĞIMI BİLİR"
Türkiye ve yurt dışında çok sayıda restoranın sahibi olan CZN Burak'ın ayda 30 bin TL kazandığını açıklamasına çok sayıda eleştiri geldi.

Twitter'dan açıklama yapan Burak Özdemir, "Herkesin kazancı kendini ilgilendirir. Beni yakından tanıyan herkes babam ile çalıştığımı bilir. Birinin hakkını yiyecek en son kişiyim, beni kimse kendisi ile karıştırmasın" ifadelerini kullandı.

Etiketler czn burak eleştiri
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