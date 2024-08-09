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Aylin Nazlıaka'dan adaylık açıklaması

Aylin Nazlıaka'dan adaylık açıklaması
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CHP Kadın Kolları Genel Başkanı koltuğunu Osmaniye Milletvekili Asu Kaya'ya devreden Aylin Nazlıaka adaylık konusunda açıklamalarda bulundu.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı olarak seçilen Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, görevi önceki dönem CHP Kadın Kolları Genel Başkanı olan Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka’dan dün devraldı.

Siyaset kulislerinde ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in adayının Asu Kaya olduğunu; Aylin Nazlıaka'nın ise eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adayı olduğu iddiaları dolaşıyordu.

Nazlıaka'dan iddialara yönelik son açıklama geldi. Nazlıaka'nın açıklaması şöyle:

"Kadın Kolları Kurultayı bitti ve dün devir teslim törenini gerçekleştirdik. Bazı medya gruplarında benim adaylık sürecim hakkında gerçek dışı söylemler ve yazılar dolaşıyor. Bu tamamen kasıtlı bir algı operasyonudur. Ben yola partimizin kadın örgütlerinin adayı olarak çıktım ve Nisan ayında bir Türkiye mozaği oluşturarak il kadın kolu başkanlarımızla birlikte adaylık açıklamamı yaptım. Adaylık sürecim boyunca sırtımı sadece ve sadece kadınlara yasladım."

Etiketler adaylık açıklama aylin nazlıaka
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