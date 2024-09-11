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AYM Başkanı Özkaya'dan Kur'an-ı Kerim alıntılı mesaj

AYM Başkanı Özkaya'dan Kur'an-ı Kerim alıntılı mesaj
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AYM Başkanı Kadir Özkaya, AYM üyeliğine seçilen Doç. Dr. Metin Kıratlı'nın yemin töreninde konuştu. AYM Başkanı Özkaya Kur'an-ı Kerim'den alıntı yaparak, "Allah’ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma" ifadelerine yer verdi.

AYM'de Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen Doç. Dr. Metin Kıratlı için yemin töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, yemin töreninde yaptığı konuşmada Gazze'den bahsederken Kur'an'dan alıntı yaparak; 'Sakın, Allah’ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma' ifadelerini kullandı.

Törende konuşan Kadir Özkaya, bireysel başvuru hakkı ve Gazze konusuna dikkat çekti. Özkaya, Gazze'den bahsederken Kuran'dan alıntı yaparak şunları söyledi:

"Gazze başta olmak üzere dünyanın dört bir yanında sergilenen zulme, insan hak ve özgürlüklerine ilişkin ihlallere, çocuklar ve kadınlar başta olmak üzere mağdur ve mazlum insanlara karşı yapılan insanlık dışı muamelelere gözler ve vicdanlar kapatılmamalıdır. Yapılan zulümlere ırk, din, dil, renk vb. hiçbir ayrım yapılmadan bir an önce cesaretle ve adaletle müdahale edilmelidir. Bu; insan olmanın zorunlu bir sonucu, yaşamsal bir vicdani borcudur.

 Ayrıca yapılan zulümlere gözlerini ve vicdanlarını kapatanlar, zalimlere destek olanlar, sahip oldukları güce güvenerek adaleti hiçe sayan davranışlarını sürdürmekte ısrarcı olanlar, bebeklere, çocuklara, kadınlara zulüm yapanlar, yaptıkları zulmün yanlarına kalacağını sanmamalıdır.

Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’de “Sakın, Allah’ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma! Allah, onları ancak gözlerin dehşetle bakakalacağı (korkuyla donup kalacağı) bir güne erteliyor.” denilmektedir. İnanıyoruz ki “zulm ile abad olanın ahiri berbad olacaktır.”

Bu bağlamda önemle belirtmeliyim ki insanlığın ortak geleceği ve sürekli barış ancak ahlaki değerlere ve adalete dönülmesiyle, yeryüzünde adaletin hâkim kılınmasıyla mümkündür."

Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya'nın konuşmasının ardından Doç. Dr. Metin Kıratlı yemin etti.

 

Etiketler Doç. Dr. Metin Kıratlı Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya anayasa mahkemesi başkanı Kadir Özkaya AYM
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