AYM başkanlık seçiminde bir aday daha çekildi

Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu'nda yeni mahkeme başkanını belirlemek için dün yapılan ilk 15 turluk oylama sonucunda 3 aydan hiçbiri gerekli çoğunluğun oyunu alamamıştı.

KADİR ÖZKAYA ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ

Anayasa Mahkemesi Başkanlık seçiminde aday sayısı 2'ye düştü, üye Kadir Özkaya adaylıktan çekildi. Bugünkü seçimde Zühtü Arslan ve Rıdvan Güleç yarışacak.

ZÜHTÜ ARSLAN KİMDİR ?

1 Ocak 1964 tarihinde Yozgat'ın Sorgun ilçesinde doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Sorgun'da tamamladı. 1987 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. Yüksek lisansını ve doktorasını İngiltere'de Leicester Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde yaptı. 2002 yılında doçent, 2007 yılında ise profesör unvanını aldı. 2001 yılında bir süre Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde çalıştı. Çeşitli üniversitelerde dersler verdi. Polis Akademisi Başkanlığı da yapan Arslan, YÖK Genel Kurulu'nca gösterilen üç aday arasından 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından 17 Nisan 2012'de Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'nca 10 Şubat 2015 tarihinde Anayasa Mahkemesi başkanlığına seçildi. Evli ve dört çocuk babası.

RIDVAN GÜLEÇ KİMDİR ?

12 Eylül 1965 tarihinde Sivas'ta doğdu. 1988 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu. 1989 ile 1991 yılları arasında Ulaştırma Bakanlığı'nda çalıştı. 1991 yılında Sayıştay'da denetçi yardımcısı olarak göreve başlamıştır. Aynı Kurumda sırasıyla denetçi, başdenetçi ve uzman denetçi olarak görev yaptı. Oxford Aspect School of Languageda ileri düzey İngilizce, Tokyo Hachioji International Centerda başlangıç düzeyi Japonca dil eğitimlerini başarı ile tamamladı. Görev yaptığı süre içinde Sayıştayı temsilen birçok uluslararası toplantı ve seminerde bulundu. TBMM Genel Kurulu'nca 25 Haziran 2009'da Sayıştay üyeliğine seçildi. Sayıştay üyeliği görevini sürdürürken Sayıştay'ın gösterdiği üç aday arasından 13 Mart 2015'te Meclis kararı ile Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi. Evli ve iki çocuk babası olan Güleç, İngilizce, orta düzeyde Arapça ve Almanca biliyor.