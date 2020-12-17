AYM üyeliği seçimi sona erdi! İşte en çok oyu alan 3 isim

Yargıtay'daki Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeliği seçimi sonuçları belli oldu. Seçim sonucunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderilecek 3 isim İrfan Fidan, Nevzat Özsoy ve Mustafa Erol oldu. Erdoğan 3 isim içinden birisini AYM üyeliğine atayacak.

Öte yandan Anayasa Mahkemesi, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı’na Anayasa Mahkemesi Üyesi Celal Mümtaz Akıncı, Başkanvekilliği’ne Anayasa Mahkemesi Üyesi Muammer Topal'ın seçildiğini duyurdu.