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  3. 17 Aralık 2020 13:23

AYM üyeliği seçimi sona erdi! İşte en çok oyu alan 3 isim

Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeliğine atanacak isim için Yargıtay'da yapılan seçim sonuçlandı.

AYM üyeliği seçimi sona erdi! İşte en çok oyu alan 3 isim
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Yargıtay'daki Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeliği seçimi sonuçları belli oldu. Seçim sonucunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderilecek 3 isim İrfan Fidan, Nevzat Özsoy ve Mustafa Erol oldu. Erdoğan 3 isim içinden birisini AYM üyeliğine atayacak.

Öte yandan Anayasa Mahkemesi, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı’na Anayasa Mahkemesi Üyesi Celal Mümtaz Akıncı, Başkanvekilliği’ne Anayasa Mahkemesi Üyesi Muammer Topal'ın seçildiğini duyurdu.

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