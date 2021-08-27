AYM'den 28 Şubat’tan hükümlü generallerin başvurusuna ret

AYM, 28 Şubat‘tan hükümlü generallerin infaz durdurma talebini reddetti. Gözler infaz erteleme için İnfaz Savcılığı’nda, af için ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’da.

28 Şubat davasında hüküm giyen ve cezaevine giren 14 emekli generalin Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) yaptığı tedbir başvurusuna olumsuz yanıt geldi.

DW Türkçe’den Alican Uludağ’ın haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın atadığı İrfan Fidan ve Recai Akyel’den oluşan iki üyeli komisyon ‘yaşamlarına yönelik ciddi tehlike yok’ gerekçesiyle infaz durdurma talebini reddetti.

TAHLİYE İÇİN İKİ YOL: İNFAZ ERTELEME VE AF

Avukatlar bunun üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na dilekçe vererek, sağlık gerekçesiyle infazın ertelenmesini talep etti. Buna ilişkin Adli Tıp süreci başladı. Öte yandan gözler Erdoğan’ın af yetkisini kullanıp kullanmayacağına çevrildi.

Pazartesi günü avukatlara tebliğ edilen AYM’nin bu kararının ardından cezaevindeki hükümlü askerlerin tahliyesinin önünde iki yol kaldı. Savcılık, geçici süreyle infaz erteleme kararı verebilir. Cumhurbaşkanı ise anayasadan kaynaklanan af yetkisini kullanabilir. Anayasanın 104. Maddesine göre Cumhurbaşkanı’nın, “sürekli hastalık, sakatlık ve kocama” sebebiyle mahkumların cezalarını kaldırma yetkisi bulunuyor.

Erdoğan, son olarak Sivas Katliamı davasında hüküm giyen ve uzun yıllardır cezaevinde olan Ahmet Turan Kılıç’ı affetmişti.

ÇEVİK BİR VE ÇETİN DOĞAN İÇİN ADLİ TIP SÜRECİ

Emekli Orgeneraller Çevik Bir ve Çetin Doğan, bu kapsamda dün İzmir Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. Diğer hükümlü askerlerin de bulundukları illerdeki Adlı Tıp Kurumu’na sevk edildiği öğrenildi. Adli Tıp Kurumu’nun hükümlülerin sağlık durumlarına ilişkin cezaevinde kalıp kalamayacakları yönünde hazırlayacağı rapora göre savcılık infaz erteleme talebini karara bağlayacak.

NE OLMUŞTU?

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 28 Şubat davasında 14 sanık hakkında “darbeye teşebbüs” suçundan verdiği müebbet hapis cezasının Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından onanması üzerine infaz süreci başlamıştı. Yaşları 73 ile 89 arasında değişen 14 emekli general, 19 Ağustos’ta cezaevine konulmuştu. Avukatlar ise müvekkillerinin yaş ve sağlık durumlarını gerekçe göstererek Anayasa Mahkemesi’ne bulunmuştu. Başvuruda infazın durdurulması için tedbir kararı verilmesi istenmişti.