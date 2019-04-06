AYM'den belediyelerle ilgili çok kritik karar

Anayasa Mahkemesi, İçişleri Bakanlığı’nın güvenlik gerekçesiyle belediyelerin taşınmazlarına el koymasını öngören yasanın iptal edilmesine yönelik talebi reddetti. Böylece, belediyelerin taşınmazlarına el konabilecek.

Artı Gerçek'ten Derya Okatan'ın haberine göre, 24 Haziran seçimlerinin ardından Anayasa’ya uyum amacıyla birçok kanunda değişiklik yapıldı. Bu değişikliklerden birisi de 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nde yapıldı.

Kanunun 30. maddesinde yapılan değişiklikle Cumhurbaşkanı’na, kamu kurum ve kuruluşları ile belediyelerin taşınmaz ve kaynaklarına el koyma yetkisi verildi. Bu yetki daha önce Bakanlar Kurulu’ndaydı.

2 Temmuz 2018 tarihinde çıkarılan yasa ile 30. maddenin 6. Fıkrası şöyle:

“İçişleri Bakanlığının güvenlik gerekçesiyle ihtiyaç duyduğu, kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ve il özel idareleri dâhil mahalli idareler ve diğer kamu tüzel kişilerine ait taşınmazlar, kaynak veya irtifak hakları, Cumhurbaşkanı kararıyla resen Hazine adına tescil ve İçişleri Bakanlığına tahsis edilir. Taşınmazın bedeli, tescil işleminden itibaren altmış gün içinde bu Kanunun 11. maddesinde belirtilen kriterler de dikkate alınmak suretiyle valiliklerce resen tespit edilir. Bedele ilişkin itirazlar Danıştaya yapılır. İtirazlar tescil işlemini durdurmaz. Mahkemelerce ihtiyati tedbir ve yürütmenin durdurulması kararları verilemez, 3533 sayılı Kanun hükümleri uygulanmaz. Bu taşınmazlara ilişkin olarak ihtiyaç duyulan imar planı değişiklikleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca resen yapılır veya yaptırılır.”

Anayasa Mahkemesi’nin başvuruyla ilgili kararı, AK Parti’nin, Türkiye’nin en büyük 6 kentinden 5’ini kaybettiği 31 Mart yerel seçimlerinin hemen ardından geldi.

Yüksek mahkeme, taşınmazların bir bedel karşılığında devredilecek olması, Danıştay’a itiraz edilebilecek olması gibi gerekçelerle iptal talebini reddetti.

