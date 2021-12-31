AYM’den KHK'lılar için emsal karar

Anayasa Mahkemesi KHK ile ihraç edilen ve sendika il yönetimine seçilen başvuru sahibi hakkındaki kararı ihlal saydı.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre; Anayasa Mahkemesi (AYM), KHK ile ihraç edilen ve karara ilişkin yargı süreci devam ederken bir sendikanın il yönetimine seçilen kişinin, “kamu görevinden atıldığı için sendika yönetimine seçilemeyeceği” gerekçesiyle para cezası kesilmesi üzerine yaptığı başvuruda “sendika hakkının ihlal edildiğine” hükmetti. AYM kararında yargı sürecinin beklenmesine dikkat çekildi.

PARA CEZASININ ARDINDAN AYM’YE BAŞVURU

AYM İkinci Bölüm’ün Resmi Gazete’deki kararına göre, KESK’e bağlı Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) üyesi olan ve Yalova Devlet Hastanesi’nde sağlık teknikeri olarak çalışan Hüseyin Ercan, 2017’de KHK ile ihraç edildi. Karara itiraz eden Ercan, bu sırada sendikanın il yönetimine seçildi. Yalova Valiliği, sendikaya yazdığı yazıyla “Ercan’ın KHK ile kamu görevinden ihraç edilmiş olması nedeniyle sendika temsilciliği yapamayacağını” belirterek, yerine başka birinin atanmasını istedi. Sendika ise Ercan hakkındaki hukuksal sürecin tamamlanmadığını, bu nedenle sendika üyeliğinin devam ettiğini, talebin yerine getirilmeyeceğini bildirdi. Bunun üzerine valilik, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak yasal işlem başlatılmasını istedi. Başsavcılık da “sendika temsilciliği devam edemeyeceği halde bu görevi yürüttüğü” gerekçesiyle Ercan hakkında para cezası uygulanmasına karar verdi. Ercan, kararın kesinleşmesi üzerine AYM’ye başvurdu.

“BASİT BİR TAKDİR HATASI”

Başvuruyu değerlendiren AYM, “sendika hakkının ihlal edildiğine” hükmetti. Sendika üyelerinin kamu görevinden çıkarılmasına ilişkin yargısal sürecin devam etmesi durumunda sendika üyeliklerinin korunacağının yasal bir düzenleme olduğu vurgulanan kararda, Ercan’ın, idari para cezası uygulandığı sırada kamu görevinin hukuken sona erdiğine ilişkin bir yargı kararı bulunmadığına işaret edildi. Kararda, “sendika üyeliği devam eden Ercan hakkında idari para cezası verilmesinin, yasayla çelişen bariz bir takdir hatası oluşturduğu” kaydedilerek yerel mahkeme tarafından yeniden yargılama yapılması kararlaştırıldı.

Cumhuriyet