  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. AYM'den kritik ''cinsel istismar'' kararı

AYM'den kritik ''cinsel istismar'' kararı

AYM'den kritik ''cinsel istismar'' kararı

Anayasa Mahkemesi, 4. Yargı Paketi’nde yer alan "cinsel istismar suçlarında tutuklama için ‘somut delil’ şartı" getiren düzenlemeye ilişkin iptal başvurusunu reddetti.

Anayasa Mahkemesi (AYM), 4. Yargı Paketi’ndeki “cinsel istismar suçlarında tutuklama için ‘somut delil’ şartı” getiren tartışmalı düzenlemeye ilişkin iptal başvurusunu reddetti. AK Parti'nin Haziran 2021’de Meclis’e sunduğu ve Temmuz 2021’de kabul edilerek yasalaşan 4. Yargı Paketi'ndeki, “cinsel istismar, kasten öldürme ve işkence gibi suçlarda tutuklamayı ‘somut delillere’ bağlayan” düzenleme, “artık cinsel istismar şüphelisinin tutuklanabilmesi için ‘kuvvetli şüphe’nin yeterli olmayacağı ve ‘somut delil’ aranacağı, bu durumun adaleti zedeleyeceği” gerekçesiyle eleştirilmişti.

CHP, düzenlemeyi AYM’ye taşıdı. Başvuruyu görüşen AYM, iptal istemini oybirliğiyle reddetti. Cumhuriyet'ten Sefa Uyar'ın aktardığına göre AYM kararında, düzenlemenin “kuvvetli belirtiyi somutlaştırarak keyfi tutuklama yapılmasını önlemeye yönelik meşru bir amaç taşıdığı, tutuklamanın usul, esas ve sınırlarına ilişkin anayasada belirtilen şartı somutlaştırmak dışında bir yenilik ya da farklılık getirmediği” kaydedildi. Bu nedenle düzenlemenin, “devletin kadınları ve çocukları korumasına ilişkin pozitif yükümlülüğüyle bağdaşmayan bir yönünün olmadığı” belirtildi. 

Etiketler Anayasa Mahkemesi aym cinsel istismar istismar kanıt delil düzenleme 4. yargı paketi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Soğuk ve yağışlı havaya veda edin! Bahar geri geliyor
Soylu ''Ses ver Kılıçdaroğlu'' dedi, CHP'den bu video geldi!
Altın hızlı düştü; dolar ve Euro baraja takıldı... İşte piyasalarda son durum
Tanju Çolak'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıracak sözler
Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 1 evladımız daha şehit oldu
Kumar baskınında akıl almaz ''asit'' ayrıntısı
Özel Harekat'tan 3 ilde dev baskın: 29 kişi tutuklandı
Kritik Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı ertelendi
Ev fiyatları uçtu! En fazla artış hangi ilde? İşte ev fiyatlarında son durum
Survivor adasında iş çığrından çıktı; Nagihan ve Hikmet hakaret yağdırdı