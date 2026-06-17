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AYM'den KVKK Kararı: İnternetteki numarayı arayan şirkete kesilen ceza iptal edildi

AYM'den KVKK Kararı: İnternetteki numarayı arayan şirkete kesilen ceza iptal edildi
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Anayasa Mahkemesi (AYM), internet sitesine iş amacıyla konulan telefon numarasını reklam için arayan sigorta şirketine KVKK tarafından kesilen cezayı iptal etti. Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş'ın değerlendirdiği emsal kararda, kanunda açıkça yer almayan bir eylem için ceza verilemeyeceği vurgulandı.

Pazarlama ve sigorta şirketlerinin izinsiz aramalarına ilişkin süregelen tartışmalara Anayasa Mahkemesi (AYM) son noktayı koydu.

Bir vatandaşın iş amacıyla internete koyduğu telefon numarasının, reklam ve pazarlama amacıyla aranması üzerine başlayan ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) ile mahkemeler arasında mekik dokuyan hukuki süreç, AYM'nin emsal niteliğindeki iptal kararıyla sonuçlandı. 

KVKK Cezası, Mahkeme Süreçleri ve AYM'nin Kararı

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ve ticari iletişim ile kişisel veri sınırlarını yeniden çizen kararın gelişim evreleri şu şekilde kaydedildi:

Bir vatandaş, özel bir ilan sitesine iş bağlantıları kurmak amacıyla telefon numarasını ekledi. Numarayı bu platformdan alan bir sigorta şirketi vatandaşa pazarlama araması yapınca, vatandaş durumu KVKK'ya şikayet etti. Kurum, numaranın "amacı dışında kullanıldığı" gerekçesiyle ilgili şirkete 100.000 TL idari para cezası uyguladı.

Yerel ve Üst Mahkeme Kararları

Şirket, söz konusu numaranın internette zaten alenileştiğini savunarak yargıya başvurdu. Yerel mahkeme cezayı orantısız bularak 17.828 TL'ye indirdi. Hem şirket hem de KVKK'nın üst mahkemeye yaptığı itirazlar ise reddedilerek bu indirimli ceza onandı.

AYM'den "Kanunsuz Ceza Olmaz" Vurgusu

Yasal süreci Anayasa Mahkemesi'ne taşıyan şirket en üst merciide haklı bulundu. AYM heyeti, mevcut kanunda açıkça "internete yazılan numara amaca aykırı aranamaz" şeklinde spesifik bir ceza maddesi bulunmadığına dikkat çekti. Mahkeme, kılavuzlara veya kurumsal yorumlara dayalı ceza kesilemeyeceğini belirterek ("Kanunsuz ceza olmaz" ilkesi) verilen cezayı oy birliğiyle iptal etti.

"Verinizi Gizlemek Altındır"

Resmi Gazete'de yayımlanan kararı köşesine taşıyan Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, dijital dünyada kişisel verilerin korunmasının birincil sorumluluğunun yine vatandaşa düştüğünü vurguladı.

Karakaş, devlet kurumlarının vatandaş veya şirketlere ceza keserken keyfi yorumlarla değil mutlak suretle kanuna göre hareket etmesi gerektiğinin altını çizerken, vatandaşlara da hukuki süreçlerle uğraşmamaları adına "Kendi verinizin gardiyanı kendiniz olun" tavsiyesinde bulundu.

İsa Karakaş'ın yazısının tamamı için...

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Etiketler AYM karar KVKK telefon araması anayasa mahkemesi kişisel verilerin korunması isa karakaş izinsiz arama cezası sigorta şirketi dijital veri güvenliği veri güvenliği
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