AYM’den öğretmen Ayşe Çelik kararı

2016’da telefonla bağlandığı bir programda, “Çocuklar ölmesin” dediği için ‘terör örgütü propagandası yaptığı’ iddiasıyla 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan öğretmen Ayşe Çelik ile ilgili AYM’den önemli bir karar çıktı. Anayasa Mahkemesi Öğretmen Ayşe Çelik hakkında ihlal kararı verdi. Habertürk’te yer alan habere göre mahkeme ayrıca Ayşe Çelik'e 5 bin 500 TL tazminat ödenmesini de kararlaştırdı. Bu karar sonrası halen cezaevinde bulunan Çelik'in tahliye edilmesi bekleniyor.

BEBEĞİ İLE CEZAEVİNE GİRMİŞTİ

“Çocuklar ölmesin” dediği için ‘terör örgütü propagandası yaptığı’ iddiasıyla 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Çelik, 6 aylık infaz erteleme süresi dolduğu için 20 Nisan’da 6 aylık kızı ile birlikte Diyarbakır E Tipi Cezaevi’ne konulmuştu.