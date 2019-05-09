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  3. 09 Mayıs 2019 22:05

AYM’den öğretmen Ayşe Çelik kararı

AYM, Beyazıt Öztürk'ün sunduğu Beyaz Show'da yaptığı açıklamalarla terör örgütü propagandası yapmak suçundan mahkum edilen öğretmen Ayşe Çelik hakkında ifade özgürlüğünün ihlaline karar verdi.

AYM’den öğretmen Ayşe Çelik kararı
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2016’da telefonla bağlandığı bir programda, “Çocuklar ölmesin” dediği için ‘terör örgütü propagandası yaptığı’ iddiasıyla 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan öğretmen Ayşe Çelik ile ilgili AYM’den önemli bir karar çıktı. Anayasa Mahkemesi Öğretmen Ayşe Çelik hakkında ihlal kararı verdi. Habertürk’te yer alan habere göre mahkeme ayrıca Ayşe Çelik'e 5 bin 500 TL tazminat ödenmesini de kararlaştırdı. Bu karar sonrası halen cezaevinde bulunan Çelik'in tahliye edilmesi bekleniyor.

BEBEĞİ İLE CEZAEVİNE GİRMİŞTİ

“Çocuklar ölmesin” dediği için ‘terör örgütü propagandası yaptığı’ iddiasıyla 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Çelik, 6 aylık infaz erteleme süresi dolduğu için 20 Nisan’da 6 aylık kızı ile birlikte Diyarbakır E Tipi Cezaevi’ne konulmuştu.

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