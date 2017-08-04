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  3. 04 Ağustos 2017 18:46

AYM'den OHAL başvuru açıklaması !

Anayasa Mahkemesi OHAL için yapılan itiraz başvurularıyla ilgili açıklama yaptı.

AYM'den OHAL başvuru açıklaması !
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Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından, OHAL için yapılan itiraz başvurularıyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, 'toplam 70 bin 771 başvurunun iç hukuk tüketilmediği için reddedildiği' bilgisi verildi.

AYM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından, OHAL KHK’ları ile doğrudan yapılan işlemler ve OHAL kapsamında yapılan idari işlemler hakkındaki başvurulara ilişkin olarak, toplam 70.771 başvuru, 685 sayılı KHK’nın 1. maddesiyle kurulan Olağanüstü Hâl İşlemleri İnceleme Komisyonuna (Komisyon) ve/veya idari yargı yollarına başvurulmaksızın bireysel başvuru yapıldığı için başvuru yollarının tüketilmemesi nedeniyle kabul edilemez bulunmuş ve bu kararların başvuruculara tebliğ işlemleri yapılmıştır." 

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