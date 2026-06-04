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AYM'den tarihi karar: Yıllardır tartışılan süresiz nafaka uygulaması iptal edildi!

AYM'den tarihi karar: Yıllardır tartışılan süresiz nafaka uygulaması iptal edildi!
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Anayasa Mahkemesi (AYM), milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren tarihi bir karara imza atarak boşanan eşe süresiz nafaka ödenmesi uygulamasını iptal etti.

Türkiye'de yıllardır kamuoyunun, hukukçuların ve sivil toplum kuruluşlarının en büyük tartışma konularından biri olan "süresiz nafaka" ödenmesine ilişkin düzenleme Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi.

AYM Genel Kurulu, Antalya 12'nci Aile Mahkemesi'nin, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 175'inci maddesinde yer alan süresiz nafaka düzenlemesinin iptali için yaptığı başvuruyu görüştü. Genel Kurul, düzenlemenin oy çokluğuyla iptaline, yasal düzenleme yapılması için TBMM’ye 9 ay süre tanınmasına karar verdi. Kararın gerekçesi daha sonra yazılacak.

Türk Medeni Kanunu'nun 'yoksulluk nafakası' başlıklı 175'inci maddesinde, 'Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir. Nafaka yükümlüsünün kusuru aranmaz" ifadeleri yer alıyor. 

Bakan Gürlek: Yeni Yasal Düzenlemeyi Meclis'e sunacağız

Adalet Bakanı Akın Gürlek, AYM'nin süresiz nafaka düzenlemesini iptal etme kararına ilişkin ''Anayasa Mahkemesinin, Türk Medeni Kanunu’ndaki 'süresiz nafaka' düzenlemesine ilişkin verdiği iptal kararını adalet ve hakkaniyet ilkeleri adına son derece kıymetli buluyoruz.  Bir tarafı ömür boyu adil olmayan bir yükümlülük altında mağdur etmeyen, hakkaniyete uygun yeni yasal düzenlemeyi yüce Meclisimizin takdirine sunacağız." ifadelerini kullandı. 

DHA

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Etiketler süresiz nafaka anayasa mahkemesi
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