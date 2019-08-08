AYM'nin barış imzacılarıyla ilgili kararın ardından ilk beraat !

Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, “Bu suça ortak olmayacağız” başlıklı bildiriyi imzaladıkları gerekçesiyle barış akademisyenlerinin “silahlı terör örgütü propagandası yapmak” suçundan cezalandırılması nedeniyle ifade özgürlüklerinin ihlal edildiğine karar vermişti.

AYM'nin kararının ardından İzmir 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, 'Terör Örgütü propagandası' yaptığı suçlamasıyla yargılanan destek imzacısı Ahmet Kardam hakkında beraat kararı verdi. Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre duruşma yapmadan dosya üzerinden davayı görüşen mahkeme gerekçeli kararında AYM'nin hak ihlali kararına atıf yaptı. Beraat kararının gerekçesinde şu ifadelere yer verildi:

"Her ne kadar sanık Ahmet Kardam hakkında 10/01/2016 tarihinde 1.128 akademisyenin imzasıyla 2015 ve 2016 yıllarında Türkiye'nin doğu ve güneydoğusunda terör ile mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar sırasındaki sokağa çıkma yasaklarının ve çatışmaların sona erdirilmesi çağrısı yapan bildiriyi imzalayarak PKK/KCK/YPG silahlı terör örgütünün propagandasını yaptığı iddiasıyla kamu davası açılmış ise de, sanığın imzaladığı bildiri incelendiğinde herhangi bir silahlı terör örgütünün propagandasının söz konusu olmadığı, atılı suçun oluşması için gerekli olan cebir, şiddet ve tehdit unsurlarının gerçekleşmediği, söz konusu bildiride herhangi bir suç unsurunun bulunmadığı ve bu bildirinin propaganda suçunu oluşturmayacağı konusunda Anayasa Mahkemesi'nin 26/07/2019 tarih ve 2018/17635 Başvuru Sayılı kararının bulunduğu anlaşılmakla atılı suçun oluşmadığı görüldüğünden sanığın CMK 223/2-a ve c Maddeleri uyarınca beraatine istinaf yolu açık olmak üzere oy birliği ile karar verilmiştir."

'MAHKEMELER BU YÖNDE KARAR VERMELİLER'

AYM'nin ihlal kararının ardından ilk beraat eden dayanışma imzacısı Ahmet Kardam'ın avukatı Arif Ali Cangı kararı değerlendirdi. AYM'nin kararının tartışılması nedeniyle mahkemelerin nasıl bir karar vereceğinin merakla beklendiğini belirten Cangı, "İlk tavrı İzmir 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi gösterdi. Duruşma açmadan Anayasa Mahkemesi kararını gerekçe göstererek beraat kararı verdi. Mahkemeler bu yönde karar verebilirler ve vermeliler. Bu yönde kararların verilmesini bekliyoruz" dedi.

'SAVCILARIN KOVUŞTURMAYA YER YOK KARARI VERMESİ GEREKİYOR'

"AYM kararına ilişkin, 'bireysel başvuruya ilişkin karar verildi' diyerek tartışma yürütülüyor" ifadelerini kullanan Cangı sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bireysel başvuruya ilişkin verilmiş karar ama aynı suçtan yargılananların hepsini kapsar. 'Bu Suça Ortak Olmayacağız' bildirisini imzaladığı için hakkında soruşturma açılanlara savcıların kovuşturmaya yer yok kararı vermesi gerekiyor. Dava açılanlara da mahkemeler duruşma gününü dahi beklemeden AYM kararına dayanarak beraat kararı vermesi gerekiyor. Bu hukuk devleti sisteminin gereğidir. Verilen kararı doğru buluyorum."