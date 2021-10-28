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AYM’ye Bahçeli çağrısı: ''Suç işliyor''

AYM’ye Bahçeli çağrısı: ''Suç işliyor''

İzmir Barosu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin TBMM grup toplantısında Anayasa Mahkemesi’ni hedef alan açıklamaları üzerine yargıyı göreve davet etti.

Anayasa Mahkemesi’ni MHP lideri Bahçeli hakkında suç duyurusunda bulunmaya çağıran İzmir Barosu'ndan yapılan açıklamada, “Yapılan bu açıklamalar Türk Ceza Kanunu’na göre devletin kurum ve organlarını aşağılama suçunu oluşturmaktadır. AYM’nin kendisine yönelik alenen işlenen bu suça ilişkin suç duyurusunda bulunmasını mahkemeleri töhmet altında bırakıp, baskı altına almayı amaçlayan açıklamalar yapanlar karşısında yargının kendisini savunması olarak değerlendiriyor ve bu tutumu önemsiyoruz. Yapacağınız suç duyurusu ayrıca, son dönemde artan yargının itibarına gölge düşürmeye yönelik eylemlere karşı bir duruş sergilenmesi açısından da önemlidir” denildi. 

 NE OLMUŞTU? 

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, önceki gün Meclis'te yaptığı konuşmada AYM'yi hedef almış, "AYM nerede bir hain varsa onlarla yan yanadır." demişti.

 

Etiketler devlet bahçeli aym anayasa mahkemesi izmir barosu
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