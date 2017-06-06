Aynaya bakınca şoke oldu !

Ameliyatlı olduğu için saçını evde yıkamayan Nejla Takalak, gittiği kuaförde saçları yıkandıktan sonra kendisine aynadan baktığında dehşete düştü. Saçına farklı bir kimyasal madde döküldüğünü iddia eden Takalak, sertleşen ve çözülmeyen saçlarını kesmek zorunda kaldı.

İddiaya göre olay 2 Haziran günü meydana geldi. sağlık personeli olarak çalışan Nejla Takalak(37) isimli kadın burun ameliyatı oldu. Ameliyat sonrası saçlarını evde yıkayamayan Takalak, Maltepe Esentepe’deki bir kuaföre gitti. Kuaförde ise iddiaya göre saçı bilinmeyen bir kimyasal ile yıkandı. Yıkamadan sonra saçının halini aynadan gören kadın dehşete düştü. Kadın kuaförü ilgili yerlere şikayet edeceğini söyledi.

Yaşadıklarını anlatan kuaför mağduru olan sağlık personeli Nejla Takalak, “2 Mayıs'da ameliyat oldum ben ameliyattan dolayı evde saçlarımı kendim yıkayamıyorum ve duş alamıyorum ve kuaföre gitmek zorunda kaldım. Ameliyattan sonra ikinci kez kuaföre gittim saçlarımı yıkatmak için daha önce gittiğim de böyle bir sorun yaşamadım. Saçlarımı yıkamaya aldılar. Yıkandıktan sonra aynanın karşısına geçtiğimde dehşete kapıldım. Belime kadar olan saçlarım tepeme toplanmış keçe haline gelmiş ve açılamaz bir vaziyetteydi. Görünce dehşete kapılıp çığlık attım. Kuaförü çağırdım. Saçlarımın geri eski haline getirilmesini istiyorum dedim. Baktılar hiç bir şey yapamadılar. Açmayı denediler, taramayı denediler açamadılar başka birilerini çağırdılar. 3, 4 tane kuaför baktı saçıma açamadılar daha sonra saçıma zeytinyağı sürdüler. Bu gece bununla yatın yarın Sabah gelin tekrar bakalım dediler. Gece zeytinyağı ile yattım. Sabah ardım ben kuaförü telefonlarıma cevap vermedi. Dükkanına gittim kapatmış açmıyor. 5, 6 defa dükkana gittim en az 20, 30 kez telefonla aradım cevap vermeyince artık kendi kuaförüme gittim. Kendi kuaförüm saçı görünce bu saçın kesinlikle açılması mümkün değil. Taş haline gelmiş artık bu nasıl bir kimyasal kullanmışlarsa kesmek zorundayım ben bunu dedi. Saçımı kestirmek zorunda kaldım” şeklinde konuştu.

“Çok sağlıklı saçlarım vardı”

Kendine saldırdıklarını ve şikayetçi olduğunu söyleyen Takalak,” Dükkana başkalarını çağırıyor bana çağırdığı kişinin dükkanın ortağı olduğunu söylüyor. Sonra ben karakolda onun dükkanla hiç alakası olmayan erkek berberi olduğunu öğrendim. Toplanıyorlar ve bana saldırıyorlar. Hem beni mağdur ediyorlar, hem darp etmeye çalışıyorlar, saldırıyorlar. Her durumda mağdurum. Özür dilemek yerine hatalarını telafi etmeye çalışmak yerine beni sindirmeye çalışıyorlar ama tam tersi olacak karakola zaten şikayette bulundum. Esnaf Odaları' nada şikayette bulundum. Muhtemelen ruhsatı olmayan bir yer kullandığı üründe muhtemelen merdiven altı. Kendi kullandıkları bir kimyasal benim saçımı bu hale getirdi. Çünkü ben 4,5 yıldır saçıma gayet güzel bakıyordum. Hiç bir problemim yoktu ve çok sağlıklı saçlarım vardı. Bunu benim bütün kuaförlerim arkadaşlarım çevremde ki herkes söylüyordu” ifadelerini kullandı.