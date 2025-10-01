Ayşe Barım savunmasını yaptı; tek isteği sağlığı için bu oldu

Gezi Parkı olaylarında sanatçıları eylemlere katılması için yönlendirdiği ve olayların planlayıcılarından olduğu iddiasıyla 30 yıla kadar hapis talebiyle yargılanan menajer Ayşe Barım'ın yargılandığı davada yaptığı savunmasında "sağlığıma kavuşmam gerekiyor, tutuksuz yargılanmak istiyorum" dedi. İşte Ayşe Barım'ın ve davada tanık olarak dinlenen ünlü isimlerin ifadeleri...

Gezi Parkı olaylarında sanatçıları eylemlere katılması için yönlendirdiği ve olayların planlayıcılarından olduğu iddiasıyla 30 yıla kadar hapis talebiyle yargılanan menajer Ayşe Barım'ın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Duruşmada oyuncu Bergüzar Korel, Ceyda Düvenci, Dolunay Soysert, Halit Ergenç, Mehmet Günsür, Nejat İşler, Selma Ergeç, Şükran Ovalı, Zafer Algöz tanık olarak dinlendi. Sanık Ayşe Barım ise savunmasında, "Hayatım boyunca hiçbir suç işlemedim. Tanık olarak bile yer almadım. Ben ne yaptım diye sorguluyorum kendi kendime. Bu suçlamaları kabul etmiyorum ve bunlarla hiçbir ilişiğim yok. Çaresizim ve biraz da zorlanıyorum. Tek başıma bir hücrede beyin ve kalp sorunlarıyla savaşıyorum" dedi.

Menajer Ayşe Barım'ın Gezi Parkı olaylarında şirketine bağlı sanatçıları eylemlere katılması için yönlendirdiği ve olayların planlayıcılarından olduğu iddiasıyla 'cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüse yardım etme' suçundan 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Ayşe Barım ile taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada tanık olarak dinlenen sanatçı Hümeyra, "Benim bildiğim Ayşe apolitik bir insandır. Riske atmaz böyle şeyleri. Ayrıca geziye gittim ama kendim gittim. Ben kendi inisiyatifimle 2 sefer gittim geziye. Gittiğimde görmedim" dedi.

"Barım hakkında herhangi bir bilgim yoktur"

Duruşmada Ayşe Barım hakkında ihbarda bulunan S.G., SEGBİS sistemiyle bağlanarak tanık olarak dinlendi. S.G., "Ben sosyal medyadan gördüğüm şeyleri gözüme çarpanları bir ihbar olarak sundum. Ayşe Barım hakkında herhangi bir bilgim yoktur. Gezi Parkı'na katılmadım" şeklinde konuştu.

"Barım hiçbir şekilde Gezi Parkı'na gitmem için beni yönlendirmedi"

Tanık olarak dinlenen oyuncu Bergüzar Korel, "Ayşe Barım hiçbir şekilde Gezi Parkı'na gitmem için beni yönlendirmedi. Ben eşimle birlikte kendim gittim. Hiçbir yönlendirmesi olmadı. Sosyal medya paylaşımlarım hakkında da bir yönlendirmede bulunmadı. Gezi Parkı'na katıldığımda Ayşe Barım'ı orada görmedim. Bu ifadeyle Ayşe Barım'ı korumayı amaçlamıyorum" ifadelerini kullandı.

"Ayşe benim sadece menajerim değil dostum"

Oyuncu Ceyda Düvenci ise, "Gezi Parkı'na 3 gün katıldım. Ayşe Barım beni yönlendirmedi. Kendi inisiyatifimle katıldım. Katıldığımda onu görmedim. Asla hiçbir zorlama olmadı. Ayşe benim sadece menajerim değil dostum. Onunla hep çok konuşurum. Telefon görüşmelerimizin sıklığı bundan dolayıdır. Bazı dönemlerde görüşmelerimizin sıklığı zor bir dönemimde olmam olabilir, yeni bir proje için olabilir. Benim hangi projede olacağıma Ayşe Barım karar vermez ben karar veririm. Bu ilişkide patron oyuncudur" ifadelerini kullandı.

"Gezi Parkı olaylarına katılmamda bir etkisi olmadı"

Oyuncu Halit Ergenç ise, "Ayşe Barım'ın Gezi Parkı olaylarına katılmamda bir etkisi olmadı. Ayşe Barım ile orada karşılaştık. Ayşe Barım ile 23-24 senedir birlikte çalışıyoruz. İş ilişkisi dışında böyle bir yönlendirmesi olmadı. O dönem Başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeye gitmem konusunda Ayşe Barım bir talimat vermedi. Biz görüşme için Ankara'dan bir liste geldiğini öğrendik. Davete icabet ettik. Ayşe Barım benim konuşmalarımı yönlendirmedi. Gezi Parkı'nda okuduğum metnin okunması konusunda Ayşe Barım bir talimat vermedi, talepte bulunmadı. Gezi Parkı'nda okuduğum metni kimin hazırladığını ve bana kimin verdiğini bilmiyorum. Üzerinden çok zaman geçti" dedi.

Oyuncu Mehmet Günsür, "Ayşe Barım'ın Gezi Parkı'na gitmem konusunda herhangi bir yönlendirmesi olmadı. Ben 2 ya da 3 sefer katıldım. 20 yıldan fazladır Ayşe Barım ile çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

"Ayşe Barım'ın beni yönetebileceği bir güç yok"

Oyuncu Nejat İşler, "Ayşe Barım beni Gezi Parkı olaylarına katılmam için yönlendirmedi. Gezi olaylarına 2-3 sefer katıldım. 20 yıldan fazladır Ayşe Barım ile çalışıyorum. Ben devrimci işçi sendikaları üyesiyim. Bağlı olduğum sendikanın çadırı vardı oraya gittim. Sosyal medya hesabım vardı kapattı Elon Musk. Sosyal medya içeriklerimi kendim yönetirim. Sosyal hayatımda bulunacağım yere Ayşe Barım karar veremez. Ayşe Barım'ın beni yönetebileceği bir güç yok" şeklinde konuştu.

"Ayşe Barım'ın bir yönlendirmesi olmadı"

Oyuncu Selma Ergeç ise, "Gezi Parkı olaylarına 4-5 kez katıldım. Ayşe Barım'ın bir yönlendirmesi olmadı. Kendi irademle katıldım. Ayşe Barım'ı bir kez gördüm orada. Telefon görüşmelerimizin sebebi işle ilgilidir. Ayşe Barım beni tabi ki bir şiddet olaylarına yönlendirmedi" dedi.

"Gezi Parkı'na tek başıma gittim"

Oyuncu Şükran Ovalı, "Gezi Parkı'na 1 ya da 2 defa gittim. Ayşe Barım'ın herhangi bir yönlendirmesi olmadı. Ayşe Barım ile 2011 yılından beri çalışıyorum. Ben Gezi Parkı'na tek başıma gittim. Ayşe Barım'ın sosyal medya hesabımı yönlendirmesi gibi bir durum olmadı. Şifrelerim hep bendedir" ifadelerini kullandı.

"Ayşe Barım apolitiktir"

Tanık Zafer Algöz ise, "3 defa hür irademle Gezi Parkı'na gittim. Ayşe Barım'ın bir yönlendirmesi olmadı. Kendisiyle orada karşılaşmadım. Benim 30 yıllık arkadaşım Ayşe. O dönemde herhangi bir söylemi olmadı Gezi Parkı'na ilişkin. Ayşe Barım apolitiktir. Asla böyle bir ilişkimiz olmadı" dedi.

Gazeteci Enver Aysever ise, "Ben davayla nasıl ilişkilendirildim bilmiyorum. Ayşe Barım'ın başarılı bir isim olduğunu biliyorum. Oyuncular üzerinde bir tahakküm kurduğunu düşünmüyorum" şeklinde konuştu.

"Tek başıma bir hücrede beyin ve kalp sorunlarıyla savaşıyorum"

Söz verilen tutuklu sanık Ayşe Barım, "Ben ilk duruşmada savunmamı yaptım. Hayatım boyunca hiçbir suç işlemedim. Tanık olarak bile yer almadım. Ben ne yaptım diye sorguluyorum kendi kendime. Bu suçlamaları kabul etmiyorum ve bunlarla hiçbir ilişiğim yok. Çaresizim biraz da ve zorlanıyorum. Tek başıma bir hücrede beyin ve kalp sorunlarıyla savaşıyorum. Bu sevkler sırasında bile panik ataklar geçiriyorum. Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nden bilim ve sağlık kuruluna girdim. Bütün her şeyim var dosyada zaten. Adli Tıp Kurumu'nun neden beni tetkik için yeni bir yere sevk ettiğini anlamıyorum. Bir an önce sağlığıma kavuşmam gerekiyor. Neden özgürlüğümden ve yaşam hakkımdan yasaklanıyorum. Ben tutuksuz yargılanmak istiyorum. Bir an önce sağlığıma kavuşmam için tahliyemi istiyorum" dedi.

Mahkeme taraf avukatlarının beyanları için duruşmayı 13.30'a erteledi.

DHA / İHA