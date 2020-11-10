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  3. 10 Kasım 2020 22:19

Ayvalık Belediye Başkanı Ergin koronavirüse yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin Belediye Başkanı Mesut Ergin, sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını açıkladı.

Ayvalık Belediye Başkanı Ergin koronavirüse yakalandı
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Ergin, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, Belediyedeki pozitif çıkan bir kişiyle temaslı olduğu için test yaptırdığını belirtti.

Başkan Ergin, "Test sonucumun bugün itibarıyla pozitif çıktığını öğrendim. Sağlık kuruluşlarımızca gerekli tetkik ve tedavime başlanmış olup bu süreçte Ayvalık için yapacağım çalışmalarımı evimden sürdüreceğimi bildirmek isterim. Hastalığın yaygınlaştığı bu dönemde lütfen tedbirler konusunda azami özen gösterelim." ifadesini kullandı.

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