Ayyıldız Hareketi Lideri Ümit Özdağ ve Beraberindeki Heyet Ulupamir’i Ziyaret Etti

Ayyıldız Hareketi Lideri İstanbul milletvekili Prof. Dr. Ümit Özdağ, Van’ın Erciş ilçesine bağlı Ulupamir köyünü ziyaret etti.

Özdağ ve beraberindeki heyeti Ulupamir köyü eski muhtarı Arif Kutlu ve mevcut Ulupamir muhtarı Eyüp Vatansever ile yaşlılar heyetinin de bulunduğu bir ekip karşıladı.

Ümit Özdağ, Türkiye’nin doğu ucundaki Ulupamir’den yaptığı basın açıklamasında 40 yıldır Ulupamir’i vatan edinmiş Kırgız Türklerinin çevre köyler ile yaşadığı arazi anlaşmazlıklarına değinerek söz konusu anlaşmazlığın giderilmesi için konuyu meclise taşıyacağını ve Ulupamir halkının 40 yıldır olduğu gibi bundan sonra da kardeşlik içerisinde yaşaması için ellerinden geleni yapacaklarını duyurdu.

Ayyıldız Hareketi Lideri İstanbul milletvekili Ümit Özdağ, Ulupamir’den yaptığı basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Ulupamir köyü ülkemizin Türkiye’nin doğu ucunda adeta cennet bir parça. Son günlerde ne yazık ki Ulupamir köyü bazı olumsuz gelişmelerle kamuoyunun gündemine geldi. Bizde arkadaşlarımızla kendilerini ziyaret etmeye karar verdik. Ulupamirli kardeşlerimizden durumu yerinde dinledik ve birlikte değerlendirdik.

Ulupamir, Türkiye ile Türkistan, Anadolu ile Orta Asya arasında hem maddi hem manevi bağdır.

Ulupamir, Türkiye’nin güvenliğinin bir parçasıdır ve Ulupamirliler yalnız değildir.

Büyük Türk milleti, 40 yıldan beri Pamir yaylarından Anadolu yaylarına gelip burada Ulupamir’i kuran soydaşlarımızın Türkiye’nin birlik ve beraberliği için nasıl mücadele ettiğini ve 7 şehit verdiğini bilmektedir.

Bugünkü arazi anlaşmazlığı meselesi kolaylıkla çözülebilir bir meseledir.

Arazi ihtilaflarına hükümetin gereken kamulaştırmaları gerçekleştirerek bir çözüm bulması gerekir.

Ulupamirlilere söz verdik; konuyu meclise getirip konunun takipçisi olacağız.

Ulupamirli kardeşlerimiz, komşu köylerle bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da barış içinde yaşamak istiyorlar, hükümete düşen bu ihtilafa son verecek kararları alıp uygulamaktadır.

Ben Ulupamirli kardeşlerime tüm Türk halkının kendilerini takdirle izlediğini ve yanlarında olduklarını bildirmek için buradayım.“

Ümit Özdağ ve beraberindeki heyet ardında Ulupamir Kaymakamı’nı ziyaret ederek görüş alış verişinde bulundu.